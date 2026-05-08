中森明菜が、約10年ぶりとなる55thシングル『ごめんと、すきと、』を7月1日にリリースする。

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今作は、2016年2月24日発売のシングル『FIXER -WHILE THE WOMEN ARE SLEEPING-』以来となるニューシングル。表題曲「ごめんと、すきと、」に加え、テレビ東京系『WBS（ワールドビジネスサテライト）』エンディングテーマである「カサブランカ」、ナオト・インティライミが作曲／編曲を手掛けた「FAKE」のオリジナル新曲3曲が収録される。なお、作詞はいずれもHZ VILLAGE名義となっており、これは中森を中心としたクリエイティブチームを意味する。

リリース形態は2形態。2CDデラックス・エディション（紙ジャケット仕様）のDISC2には、中森が初めて作曲を手掛けたクリスマスソング「Merry Christmas, My Heart」のほか、「スローモーション」「セカンド・ラブ」「難破船」「十戒（1984）」「飾りじゃないのよ涙は」「TATTOO」「DESIRE-情熱-」「Fin」など、過去のヒットシングルをオリジナルアレンジで歌唱した『AKINA NAKAMORI Christmas DINNER SHOW 2025』のライブ音源（MCなし）全14曲がメドレーを含めて完全収録される。通常盤CDには、新曲3曲のオリジナルカラオケ音源がボーナストラックとして収められる。なお本作のリリース日は、20年ぶりとなる本格ライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』の初日にあたる。

あわせて、ライブツアー『AKINA NAKAMORI LIVE TOUR 2026』東京追加公演の開催も発表。追加公演は9月19日、20日の2日間、東京国際フォーラム ホールAにて開催される。

追加公演のチケットは、5月9日よりファンクラブ先行抽選受付がスタートし、順次各種先行販売が実施される予定。また、ニューシングル『ごめんと、すきと、』の早期予約者限定特典として、東京追加公演のチケット先行受付（抽選）にエントリーできるシリアルコードの配布も決定している。

なお同日には、過去のシングル曲をジャズアレンジで再構築したアナログ盤『AKINA NOTE【2LP】』もリリースされる。

（文＝リアルサウンド編集部）