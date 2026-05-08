母からの仕送りに泣いた日も…！【櫻井優衣】が紡ぐ「アイドルとしての夢を叶えるまで」のおハナシ♡

アイドルとして、Ray㋲として、たくさんの夢を叶え続けている櫻井優衣。けれどその輝きの裏には、思うようにいかない日々も。今回は、本格的にアイドルになるまでの優衣ちゃんが紡ぐ「母からの仕送りに泣いた日」をお届けします。今や輝く彼女の知られざる裏の姿をチェック♡

本格的にアイドルになるまでの優衣ちゃんが、どんな生活を送っていたのか。Rayならではのスペシャルストーリーで、ほんの少しだけご紹介します。

母からの仕送りに泣いた日もあった

つらいことも、もちろんあった。思うように進めない日も、自分にがっかりする夜もあった。

そんなときに届く仕送りやそれにそっと添えられた手紙。お母さんのやさしさに救われた。

なにげない言葉なのに、ちゃんと自分のことを見てくれている気がしてひとりじゃないって思えて、また前を向けた。

あの頃の“好き”はまだ名前のないまま、ただまっすぐにそこにあって、でも確かに、今につながるはじまりだった。

カーディガン 12,100円、キャミソール 4,730円、レースパンツ 14,520円／以上MINJIENA（HANA SHOWROOM）ヘアピン（2個セット）6,050円／ザヴァージンズ

撮影／菊地史（impress+）スタイリング／伊藤ミカ ヘア＆メイク／アサダマユコ モデル／櫻井優衣（本誌専属）