身に覚えのない代引き荷物が届いたらどうする？「送りつけ詐欺」を描いた漫画が「タメになる！」と話題【作者インタビュー】
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突然届いた宅急便が、代引きで2万5600円と言われた。頼んだ覚えはないけれど、もしかして家族の誰かが頼んだものかも…と思って支払ってしまう。近年では、このような注文してもいない商品を勝手に送りつける「送りつけ詐欺」が流行している。今回は、長年宅配業界で働いてきた、ゆきたこーすけさん(@kosukeyukita)さんが描く「運び屋ゆきたの漫画な日常」から「頼んでない」をご紹介するとともに、頼んでいない商品が届いたときの対処法についても話をうかがった。
代金引換(代引き)は、商品の受け取りと同時に配達ドライバーに現金で支払う仕組みであるが、近年この現金支払いを悪用した「送りつけ詐欺」が問題となっている。
元宅配ドライバーで漫画家のゆきたこーすけさんに話を聞くと、「注文していない」「断ったのに送ってきた」といった怪しい荷物に関する声をお客さんから聞くことがあるという。特に年配の方に多いそうで、「すぐに受け取らず、ご家族に相談するか、発送元に問い合わせるなどの確認をおすすめします」と話す。
代引きの利用については、オンライン決済が主流となった現在も一定数いるとのことで、「商品が届いてから支払いたい」「カード情報を業者に渡したくない」といった理由に加え、オンライン決済に慣れていない年配の方の利用も多いようである。
注文していないものが届いた場合、「送られてきた以上は受け取らないといけない」と思い込んでしまう人もいるが、身に覚えのないものは受け取りを拒否して問題ないという。判断がつかない場合は受け取りを保留にして一旦持ち帰ってもらうことも可能であり、万が一受け取ってしまった場合でも、消費者センターや宅配会社に相談することで対応できるケースもあるのだそう。
ゆきたさんはブログ「運び屋ゆきたの漫画な日常」にて、宅急便にまつわるトラブルやエピソードを発信している。本作「頼んでない」は、身近に起こりうる問題を考えるきっかけとなる作品である。宅配トラブルを未然に防ぎたい人はぜひ読んでみてほしい。
取材協力：ゆきたこーすけ(@kosukeyukita)
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