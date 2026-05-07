【天秤座】週間タロット占い《来週：2026年5月11日〜5月17日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月11日〜5月17日）の【天秤座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年5月4日〜5月10日｜総合運＆恋愛運TOP３
『恋愛面では考えすぎないでいましょう』
｜総合運｜ ★★☆☆☆
欲しいものを手に入れるために、自分の気持ちを表に出してはいけないことがあるようです。重要な人に対して「良い顔」をしておかないといけない時があるでしょう。仕事や公の場では、面倒な人のことを他の人が責めたりしてくれます。自分は関わらないで見守っているくらいの方が安全でしょう。
｜恋愛運｜ ★☆☆☆☆
自分の立場を良くしたい思いと関係を悪化させたくない思いが入り混じります。自分の中で葛藤することが多いですが、多少は後で修正がきくと思って進んでいくと良いでしょう。シングルの方は、人生的な力がある人達に囲まれている人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がどんどん自分を成長させていきます。
｜時期｜
5月11日 楽な状況が増える ／ 5月13日 上手な言葉を使う
｜ラッキーアイテム｜
旅行バッグ
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞