■これまでのあらすじ

里奈は自分の容姿に自信があり、教育係の麻衣を男ウケが悪そうと心の中で見下していた。ところが、麻衣が社内イチイケメンの健太の妻であることを知り、俄然、対抗心を燃やす。同僚たちに略奪宣言をする里奈は、若くてかわいい自分が選ばれて当然だと思っていた。



【里奈 Side Story】麻衣さんってお子さんが熱を出すとすぐに帰っちゃうし、健太さんともケンカしてるみたいだし、正直、プロジェクトの邪魔でしかないと思うんですよね。

チームにはいらない人だから、私が削除しといてあげました☆そしてもう一押し。麻衣さんがどれだけひどい人か、そんな人に家庭でこき使われてる健太さんがかわいそうだと涙ながらに訴えて抱きしめる！「私だったらもっと幸せにしてあげられるのに…！」これでOK。私を選ばない男なんているわけないですからね。麻衣さんが見ていることに、私は気づいていました。私の勝ちを見せつけられると思っていました。ところが…。私を剥がした健太さんは、今まで見たこともないような顔をしていました。

※この漫画は実話を元に編集しています

コミカライズ:茶木乃紀(ウーマンエキサイト編集部)