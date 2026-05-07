「たまごっち」「ピルクル400」初コラボ 新キャラ含む全16種のパッケージ登場
【モデルプレス＝2026/05/07】2026年に誕生から30周年を迎え、昨今の平成レトロブームで盛り上がりを増す「たまごっち」と「ピルクル400」がコラボレーション。コラボパッケージが5月11日に発売され、それに合わせて「ピルクル400×たまごっち みんなでつづけよう！キャンペーン」が5月10日より実施される。
【写真】新キャラも登場「たまごっち」×「ピルクル」コラボパッケージ
「たまごっち」は1996年に誕生して2026年で30周年。近年、SNSを中心に話題となっている「平成レトロ」「平成女児」ブームの影響もあり、20〜30代を中心にたまごっち本体や関連グッズの流行が再燃し、親子2世代でも一緒に楽しむ姿が見られている。この度、そんな盛り上がりを増す「たまごっち」と、「ピルクル400」の初コラボキャンペーンが実現。子どものころに遊んでいた懐かしいたまごっち。そしていま新しくたまごっちを楽しんでいる子ども・親子。たまごっちファンはもちろん、親子2世代でも、生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が入ったピルクル400シリーズをたまごっちを毎日お世話するように、日々の習慣に取り入れてほしいという想いでコラボが実現した。
本キャンペーンは、5月11日より数量限定で新登場する「ピルクル400」と「たまごっち」のコラボパッケージの発売に合わせて実施。コラボパッケージでは、昔から人気の高いまめっちやくちぱっち、みみっちなどの定番キャラクターから、2025年7月に発売された新作のたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」に登場するみゃおっち、いるかっち、ほーほっち、あほろぱっちなどが描かれた全16種類。いずれも30周年を記念してデザインされた、宇宙がテーマの可愛らしいデザインとなっている。
対象商品を購入し応募すると、まめっち、みみっちなど全12種類の、ぷっくりとしたアップリケ刺繍が可愛い「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX（12種）」や、一時完売のラインナップもあった人気商品「ぷりぬいぷち」（まめっち・みみっち・くちぱっち・くりてん）といった豪華たまごっちグッズが計505人に当たる。応募者には全員、オリジナル待ち受け画像がプレゼントされる。
コラボパッケージは全16種類。特定保健用食品の「ピルクル400 65ml×10」に加え、「糖類・カロリー50％オフ 65ml×10」、「鉄分 65ml×10」、「Ca＆V 65ml×10」が対象となる。まめっちやくちぱっちなど定番の人気たまごっちや、みゃおっち、いるかっちなど新しく発見されたたまごっちが全16種類のパッケージに登場する。（modelpress編集部）
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【写真】新キャラも登場「たまごっち」×「ピルクル」コラボパッケージ
◆たまごっち×ピルクル400、コラボキャンペーン実施
「たまごっち」は1996年に誕生して2026年で30周年。近年、SNSを中心に話題となっている「平成レトロ」「平成女児」ブームの影響もあり、20〜30代を中心にたまごっち本体や関連グッズの流行が再燃し、親子2世代でも一緒に楽しむ姿が見られている。この度、そんな盛り上がりを増す「たまごっち」と、「ピルクル400」の初コラボキャンペーンが実現。子どものころに遊んでいた懐かしいたまごっち。そしていま新しくたまごっちを楽しんでいる子ども・親子。たまごっちファンはもちろん、親子2世代でも、生きたまま腸に届く乳酸菌NY1301株が入ったピルクル400シリーズをたまごっちを毎日お世話するように、日々の習慣に取り入れてほしいという想いでコラボが実現した。
◆「たまごっち」人気キャラが宇宙テーマでパッケージに登場
本キャンペーンは、5月11日より数量限定で新登場する「ピルクル400」と「たまごっち」のコラボパッケージの発売に合わせて実施。コラボパッケージでは、昔から人気の高いまめっちやくちぱっち、みみっちなどの定番キャラクターから、2025年7月に発売された新作のたまごっち「Tamagotchi Paradise（たまごっちパラダイス）」に登場するみゃおっち、いるかっち、ほーほっち、あほろぱっちなどが描かれた全16種類。いずれも30周年を記念してデザインされた、宇宙がテーマの可愛らしいデザインとなっている。
対象商品を購入し応募すると、まめっち、みみっちなど全12種類の、ぷっくりとしたアップリケ刺繍が可愛い「ぬいピン Tamagotchi Paradise コンプリートBOX（12種）」や、一時完売のラインナップもあった人気商品「ぷりぬいぷち」（まめっち・みみっち・くちぱっち・くりてん）といった豪華たまごっちグッズが計505人に当たる。応募者には全員、オリジナル待ち受け画像がプレゼントされる。
コラボパッケージは全16種類。特定保健用食品の「ピルクル400 65ml×10」に加え、「糖類・カロリー50％オフ 65ml×10」、「鉄分 65ml×10」、「Ca＆V 65ml×10」が対象となる。まめっちやくちぱっちなど定番の人気たまごっちや、みゃおっち、いるかっちなど新しく発見されたたまごっちが全16種類のパッケージに登場する。（modelpress編集部）
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