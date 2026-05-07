季節の変わり目の体調のゆらぎ対策に。お腹＆下半身を引き締めつつ【自律神経を整える】簡単ポーズ
季節の変わり目、「疲れが抜けない」「気分が落ち込む」「体が重い」と不調を感じる大人世代の女性は少なくありません。その原因の多くは、自律神経の乱れによるもの。そんな時におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【ウォーリア２】です。下半身をしっかり安定させながら深く呼吸をすることで、自律神経を整えつつ、お腹・太もも・ヒップを同時に引き締め。忙しい大人女性の“ゆらぎ対策”にぴったりです。
体調のゆらぎは「自律神経の乱れ」から
季節の変わり目は、寒暖差や気圧の変化が大きく、自律神経が乱れやすい時期。その結果、だるさや頭痛、眠気、気分の落ち込みといった不調が現れやすくなります。
ウォーリア２
（１）直立の姿勢から左脚を思いきり後ろに開き、後ろ脚で体を支えるようにかかとを横にして、そのまま上半身を左に90度ひねる
（２）両腕を肩の位置まで上げ、右ひざが90度になるまで右側に体重移動をしてゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
（３）キープが終わったら脚の位置はそのままで一旦両腕を下ろし、再び両腕を肩の位置まであげ、左ひざが90度になるまで左側に体重移動をしてゆっくり３〜５呼吸（約30秒間）キープする
なお、期待する効果をきちんと得るためには「お尻を後ろに突き出さないように姿勢をキープすること」がポイント。また、実践時はひざが前に出過ぎて体の軸が傾かないように、「体の軸は床に垂直をキープすること」も意識してくださいね。＜ヨガ監修：TOMOMI（インストラクター歴３年）＞
🌼年齢とともに気になる下腹に！１日１分【自律神経の整え×お腹痩せに効く】簡単ポーズ