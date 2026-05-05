JR新山口駅の新幹線乗り場は、きょう（5日）午前、大きな荷物を抱えた家族連れや見送りの人たちで混雑していました。



新幹線の「のぞみ」はあす（6日）まで全席指定で運行していますが、きょうは、上りが終日ほぼ満席だということです。



（ 愛知から帰省）

父「昨日は角島行ってエンジョイできた。」

子「めちゃくちゃ海がきれいでめっちゃ最高でした」（イカたべたね？）「イカがめちゃくちゃおいしくて 新鮮で」

母「ゆっくりできて父と母とも会えたので楽しかった」





（長野から旅行）子「じいじとばあばの結婚50周年記念で来た」「ホテルでサプライズケーキ出したり いろいろやった」「泣いてた うれしすぎて」「フグが美味しかった」「フグの唐揚げが好きだった」こちらでは大阪に戻る孫を祖父母が見送っていました。（大阪から帰省）父「楽しかったすか？ハイは？」子「ウルトラマンのショーへ行った」祖父「楽しいけど うれしいけど別れが大変」秋に再会することを誓い、しばしの別れを惜しみました。JR西日本によりますと「のぞみ」の上りの指定席はあす（6日）も終日ほぼ満席となっています。