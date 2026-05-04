インナーにも羽織にも...！大活躍間違いなしな「ポロニットカーディガン」着回し4選

トレンド感のあるミーハーガーリーなワードローブが欲しいコ、集合！今回は、中川紅葉とともに、お仕事でも私服でも活躍する「ポロニットカーディガン」の着回しコーデをご紹介します。コーデに春らしさやガーリームードをプラスできる万能アイテムです♡

Item 着回すアイテムはこちら♡ ポロニットカーディガン 可愛さUPなパステルピンクニット♡ お仕事からデイリーまで幅広いシーンで着用できるえりつきニット。インナー、トップス、羽織りなどマルチに使えて優秀。 ポロニットカーディガン 9,214円／ROSE FRANTZ（HANA SHOWROOM）

Cordinate 春のカジュアルMIXコーデ ピンク×花柄でとびっきりの春感を演出！ワンピの下にデニムを仕込んで、脱ブナンテクも抜かりなく。 ポロニットカーディガンは着回し。花柄キャミワンピース 11,990円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA ヘアゴム／スタイリスト私物

Cordinate ガーリー気分なデニムスタイル カジュアルムードなデニムスタイルも、フリルたっぷりのビスチェとピンクアイテムをあわせることでガーリーに。程よい甘さが挑戦しやすい...！ ポロニットカーディガンは着回し。ビスチエ（ビスチエつきニットトップス）13,200円／COCO DEAL（ココ ディール）フレアーデニムパンツ 13,970円／RANDA イヤリング 10,450円／Q-pot（805showroom）

Cordinate ぷりかわ女子の優等生スタイル カーディガンを羽織りとして活用。ピンクコーデでおめかししつつ、メガネで知的な印象に。 ポロニットカーディガンは着回し。花柄キャミワンピース 11,990円／NOT YOUR ROSE（HANA KOREA）メガネ 1,760円／ラティス バッグ 3,490円／神戸レタス

Cordinate 女のコらしさ満点のミニスカコーデ チュールやミニスカート、ピンク色など、女のコ要素を詰め込んだコーデ。ヘアスタイルやシューズにまでこだわって♡ ポロニットカーディガンは着回し。チュールミニスカート 5,940円／LiLiRena サンダル 8,910円／EVOL ヘアピン／スタイリスト私物 撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）

Ray編集部 エディター 草野咲来

中川紅葉