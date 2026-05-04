インナーにも羽織にも...！大活躍間違いなしな「ポロニットカーディガン」着回し4選
トレンド感のあるミーハーガーリーなワードローブが欲しいコ、集合！今回は、中川紅葉とともに、お仕事でも私服でも活躍する「ポロニットカーディガン」の着回しコーデをご紹介します。コーデに春らしさやガーリームードをプラスできる万能アイテムです♡
Item 着回すアイテムはこちら♡
ポロニットカーディガン
可愛さUPなパステルピンクニット♡
お仕事からデイリーまで幅広いシーンで着用できるえりつきニット。インナー、トップス、羽織りなどマルチに使えて優秀。
Cordinate 春のカジュアルMIXコーデ
ピンク×花柄でとびっきりの春感を演出！ワンピの下にデニムを仕込んで、脱ブナンテクも抜かりなく。
Cordinate ガーリー気分なデニムスタイル
カジュアルムードなデニムスタイルも、フリルたっぷりのビスチェとピンクアイテムをあわせることでガーリーに。程よい甘さが挑戦しやすい...！
Cordinate ぷりかわ女子の優等生スタイル
カーディガンを羽織りとして活用。ピンクコーデでおめかししつつ、メガネで知的な印象に。
Cordinate 女のコらしさ満点のミニスカコーデ
チュールやミニスカート、ピンク色など、女のコ要素を詰め込んだコーデ。ヘアスタイルやシューズにまでこだわって♡
撮影／藤原宏（Pygmy Company・モデル）、林真奈（静物）スタイリング／城田望（KIND）ヘア＆メイク／日高咲（ilumini.）モデル／中川紅葉（本誌専属）
Ray編集部 エディター 草野咲来
中川紅葉