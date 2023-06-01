ボルシアMGvsドルトムント スタメン発表
[5.3 ブンデスリーガ第32節](ボルシアパルク)
※24:40開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 9 フランク・オノラ
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 29 ジョー・スカリー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 36 W. Mohya
FW 15 ハリス・タバコビッチ
控え
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 4 ケビン・ディクス
DF 14 高井幸大
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 25 ロビン・ハック
MF 38 H. Bolin
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 49 L. Reggiani
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 26 ユリアン・リエルソン
MF 40 S. Inácio
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 24 ダニエル・スベンソン
DF 39 フィリッポ・メイン
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 17 カーニー・チュクエメカ
FW 21 ファビオ・シウバ
FW 41 M. Albert
監督
ニコ・コバチ
※24:40開始
<出場メンバー>
[ボルシアMG]
先発
GK 33 モリッツ・ニコラス
DF 2 ファビオ・キアロディア
DF 9 フランク・オノラ
DF 16 フィリップ・サンダー
DF 29 ジョー・スカリー
DF 30 ニコ・エルベディ
MF 6 ヤニク・エンゲルハルト
MF 7 ケビン・シュテーガー
MF 27 ロッコ・ライツ
MF 36 W. Mohya
FW 15 ハリス・タバコビッチ
GK 23 ヤン・オルショフスキー
DF 4 ケビン・ディクス
DF 14 高井幸大
DF 26 ルーカス・ウルリッヒ
MF 10 フロリアン・ノイハウス
MF 13 ジョバンニ・レイナ
MF 25 ロビン・ハック
MF 38 H. Bolin
FW 18 町野修斗
監督
オイゲン・ポランスキ
[ドルトムント]
先発
GK 1 グレゴール・コベル
DF 3 バルデマール・アントン
DF 4 ニコ・シュロッターベック
DF 49 L. Reggiani
MF 7 ジョーブ・ベリンガム
MF 10 ユリアン・ブラント
MF 14 マクシミリアン・バイアー
MF 20 マルセル・ザビッツァー
MF 26 ユリアン・リエルソン
MF 40 S. Inácio
FW 9 セール・ギラシ
控え
GK 33 アレクサンダー・マイアー
DF 2 ヤン・コウト
DF 24 ダニエル・スベンソン
DF 39 フィリッポ・メイン
MF 6 サリフ・エズジャン
MF 17 カーニー・チュクエメカ
FW 21 ファビオ・シウバ
FW 41 M. Albert
監督
ニコ・コバチ
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります