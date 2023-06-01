[5.3 ブンデスリーガ第32節](ボルシアパルク)

※24:40開始

<出場メンバー>

[ボルシアMG]

先発

GK 33 モリッツ・ニコラス

DF 2 ファビオ・キアロディア

DF 9 フランク・オノラ

DF 16 フィリップ・サンダー

DF 29 ジョー・スカリー

DF 30 ニコ・エルベディ

MF 6 ヤニク・エンゲルハルト

MF 7 ケビン・シュテーガー

MF 27 ロッコ・ライツ

MF 36 W. Mohya

FW 15 ハリス・タバコビッチ

控え

GK 23 ヤン・オルショフスキー

DF 4 ケビン・ディクス

DF 14 高井幸大

DF 26 ルーカス・ウルリッヒ

MF 10 フロリアン・ノイハウス

MF 13 ジョバンニ・レイナ

MF 25 ロビン・ハック

MF 38 H. Bolin

FW 18 町野修斗

監督

オイゲン・ポランスキ

[ドルトムント]

先発

GK 1 グレゴール・コベル

DF 3 バルデマール・アントン

DF 4 ニコ・シュロッターベック

DF 49 L. Reggiani

MF 7 ジョーブ・ベリンガム

MF 10 ユリアン・ブラント

MF 14 マクシミリアン・バイアー

MF 20 マルセル・ザビッツァー

MF 26 ユリアン・リエルソン

MF 40 S. Inácio

FW 9 セール・ギラシ

控え

GK 33 アレクサンダー・マイアー

DF 2 ヤン・コウト

DF 24 ダニエル・スベンソン

DF 39 フィリッポ・メイン

MF 6 サリフ・エズジャン

MF 17 カーニー・チュクエメカ

FW 21 ファビオ・シウバ

FW 41 M. Albert

監督

ニコ・コバチ

データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります