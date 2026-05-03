「50代の毎日服」は【ワークマン】にあり！ 今 → 初夏まで快適！「機能性アイテム」

気温も湿度も上がり始めるこれからの季節、服には “快適さ” と “オシャレ見え” の両立を気にしたいところ。そこで頼りになるのが【ワークマン】の「機能性アイテム」です。さらっとした着心地が期待できる上品トップスや、ひんやり素材で心地よく穿けそうなデニムスカートなど、これから初夏まで活躍するアイテムが豊富に揃っています。シンプルながらもサマになる、そんな50代の毎日服として取り入れやすいラインナップをチェック！

袖のボリューム感で差がつく上品Tシャツ

【ワークマン】「レディースドライサイドバルーンスリーブTシャツ」\1,280（税込）

ワンツーコーデに頼りがちな季節、アイテム数が少ないと地味に見えてしまうことも。そこで頼りになるのが、1枚で華やかにきまるバルーンスリーブTシャツです。ふんわりとボリューム感のある袖が効いて、シンプルな中にもシャレ感をプラス。サイドにポケットがついているのもこだわりポイントです。しかも吸水速乾、UVカットと春夏に嬉しい機能付き。カジュアルからクリーンまで合わせやすく、大人の毎日服としてヘビロテできそう。