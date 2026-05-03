【40代・50代】ユニクロ白デニムで“自然とアカ抜け”。体型カバーも叶う春の正解コーデ３選
デニムを履いていて「どこか重たく見える」という違和感があるなら、今春は“白”に切り替えるタイミング。軽さと清潔感を備えたホワイトデニムは、実は体型も拾いにくい優秀アイテムです。なかでも「UNIQLO（ユニクロ）」の白デニムは、シルエットと価格のバランスが秀逸。大人世代が“自然とアカ抜ける”着こなしのコツを整理します。
“カーブシルエット”で下半身を立体的に見せる
まず見直したいのはシルエット。おすすめはユニクロの「バギーカーブジーンズ」。腰まわりに適度なゆとりを持たせつつ、裾に向かって自然なカーブを描く設計で、ヒップや太もものラインを拾いにくいのが特徴です。ワイドすぎず、直線的すぎないため、体型をカバーしながらもすっきり見えを実現。白でも膨張して見えにくく、“整って見える”１本です。
“ミリタリーシャツ”でラフさと品を両立
季節の端境期に頼れるミリタリーシャツは、白デニムの軽やかさを引き立てる好相性アイテム。無骨な印象のシャツも、白デニムと合わせることで都会的な抜け感に変化します。
着こなしは“きちんと着ない”のがポイント。ボタンを少し開けてデコルテを見せ、袖はラフにまくる。そこにパールネックレスなどのきれいめ小物を足すと、カジュアルの中に品が生まれ、大人らしいバランスに整います。
“異素材ミックス”でオールホワイトに奥行きを
白デニムを主役にするなら、オールホワイトも有効な選択肢。ただし同じ白でも、質感に差をつけることが重要です。
デニムのマットな質感に、サテンやとろみ素材のトップスを合わせることで、単調さを回避し奥行きのある印象に。さらに黒のカーディガンや小物で引き締めると、膨張感を抑えつつモードな雰囲気に仕上がります。
“キャミレイヤード”で体型カバーと洒落感を両立
シンプルなトップス×デニムに物足りなさを感じたら、キャミソールのレイヤードが効果的です。
黒のキャミソールを重ねるだけで視線が分散され、腰まわりや背中のラインを自然にカバー。さらにコーデに立体感が加わり、シンプルでも手抜きに見えません。“隠す”のではなく“整えて見せる”発想が、アカ抜けの分かれ道です。
白デニムは難しそうに見えて、実はシルエットと組み合わせで印象が大きく変わるアイテム。ユニクロの「バギーカーブジーンズ」を軸に、軽さと品を両立した着こなしへアップデートを。取り入れるだけで、春のコーデがぐっと新鮮に見えてきます。＜text＆photo：Hiromi Anzai＞
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