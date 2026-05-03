コレ、大大大当たり♡【ローソン】へ急げーーーッッ！！！「新作スイーツ」

【ローソン】では、カスタードを使った「新作スイーツ」を販売中。手軽に食べられるワンハンドケーキや、専門店クオリティのスイーツなど魅力的な商品が登場しました。カスタード好きは要チェックです。

もちもち生地とぷるぷるプリンのコラボ

「もち食感ロール カスタードプリン」は、ローソンの人気スイーツ「もち食感ロール」にプリンを入れたぜいたくスイーツ。ホイップ・プリン・カラメルソースも巻かれていて、もちもち・ぷるぷる・ほろ苦といろいろな食感と味が楽しめそう。カットされているので、パクッとつまめるのもうれしいポイントです。価格は\408（税込）です。

手軽に食べられる！ ワンハンドスイーツ

ぽてっとしたチョコレートコーティングが目を引くこちらは「ご褒美スティックケーキ ふわとろカスタード」です。クッキー生地にカスタードムースをのせて、チョコレートでコーティングしたワンハンドケーキ。紙トレーに入っているので、手を汚さずに食べることができそう。価格は\362（税込）。作業の合間の糖分補給にもぴったりです。

マロン × カスタード × カステラ

まあるいシルエットがかわいらしいこちらのスイーツは「カスタードモンブラン」です。@sujiemonさんによると「ふんわりしっとり」食感のカステラ生地に「コクのあるカスタードクリーム」をのせ、「ねっとり濃厚なマロンクリーム」とホイップでデコレーション。カスタードは「上品な甘味」とのこと。ちょっとぜいたくなスイーツが食べたいときにも満足できそうです。\322（税込）。

プリンがケーキになった！？

@sujiemonさんが「甘い香りとコクのあるカスタードが最高」と絶賛するのが、「カスタードプリンケーキ」です。厚めのダマンド生地の上にとろけるカスタードプリンをのせて、カラメルソースでコーティング。プリンとケーキのいいとこどりスイーツです。\300（税込）と手に取りやすい価格なのも魅力。今日のごほうびデザートにいかが？

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※こちらの記事では@sujiemon様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Yuri.A