ご提供はモフモフの手で。国内外でも話題の「アナクマ カフェ」が京都に上陸！でも、あなたはクマを信じることができるますか？

「穴から差し出されるクマの手」という唯一無二の体験で、国内外から熱視線を浴びる「ANAKUMA CAFE」。勢いの止まらない同店が、ついに3拠点目となる京都にオープンします。

しかも京都店では「クマを信じられるか」が問われる「真実の熊」なるコンテンツも体験できるそう！ さあ、皆さんならどんな答えを導き出す……!?

【初の参加型コンテンツが登場】

京都・河原町三条エリアにオープンする「アナクマ カフェ 京都店」。目玉となるのが、初の参加型体験コンテンツとなる「真実の熊」です。

店内の “ある小さな穴” に手を差し入れると、そこから現れるのはクマたちの愛らしいモフモフの手。来店者は「クマを信じることができるか」という問いに、自分の身体で向き合います。

理屈ではなく体感で感じる感情は、恐怖、それとも信頼？ 緊張や好奇心？ この一瞬の決断が、このひとときを記憶に残る体験へと変えることとなります。選択の先には、信じた人間にだけ、クマから特別な体験と特別な贈り物が届けられるそうですよ！

【ドリンクやフードにも期待♡】

もちろん、カフェとして飲食メニューも充実。他の店舗同様、厳選されたコーヒー豆を使ったカフェラテやカフェモカなどのほか、クマ界の三ツ星シェフ「ぼるす（Bols）」による本格フードも販売するそう。

さらに、アナクマ カフェの定番商品「ANAKUMA BOTTLE」の京都店限定デザインも登場予定です♪

また、サステナビリティ実現のため、テイクアウト商品は竹素材カップで提供するなど環境への配慮も。新しいエコ体験ができる点にも注目です。

【京都・三条エリアにオープン！】

「アナクマ カフェ 京都店」は2026年5月3日グランドオープン。クマたちの世界に触れる参加者として、皆さんも物語の1人になってみて♪

他店の様子はインスタグラムなどでも拡散され、「クマが接客するカフェ」として国内外から注目を集めている様子。興味を持った方は、まずSNSをチェックするのもおすすめです！

参照元：ANAKUMA CAFE、プレスリリース

執筆：鷺ノ宮やよい

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