衣替えラクすぎた、、！ クローゼットパンパン問題【ダイソー】で“倍収納”できた

衣替えのたびに頭を悩ませる、クローゼットのパンパン問題。そんなときに頼れるのが、【ダイソー】の収納アイテムです。今回は、圧縮袋・ブックスタンド・S字フックを使い、かさばる衣類やバッグまわりを整理してみました。収納スペースを増やさなくても、“圧縮する・立てる・吊るす”を意識するだけで、見た目も使いやすさもぐっと変わります。

かさばる衣類に合わせて選べる、2種類の圧縮袋

衣替え時に悩ましい、かさばる冬物の収納。そこで使いたいのが、衣類用の圧縮袋です。今回は、「ダニ対策吊るせる衣類圧縮袋（ロングサイズ）」\330（税込）と、「衣装ケース用まとめて圧縮袋（バルブ式）」\220（税込）を使用。吊るすタイプと衣装ケース用を、収納したい衣類に合わせて使い分けます。

ボリューミーなダウンも、吊るす圧縮袋でスリム化

まずは、クローゼットでかさばりがちな冬物アウターから。吊るすタイプにダウンを入れて圧縮すると、ふくらみが抑えられ、見た目にもすっきりします。ロング・ショートの2サイズ展開で、丈に合わせて選べるのもポイント。さらに、2連ハンガーフック付きのため、1枚に2着かけられます。ハンガーにかけたまま収納できるので、たたみジワが気になりやすいアウターにも使いやすいです。

衣装ケース派なら、マチ付きタイプが使いやすい

続いては、衣装ケース用タイプでたたむ衣類を整理。ポイントは、衣類を入れたときに形が整いやすいマチ付き仕様であること。衣装ケースの底に合わせて重ねやすく、ケース内にも収まりやすい印象。これまでのマチなしタイプでは形が定まりにくいこともありましたが、今回はすっきりまとまり、中身も確認しやすくなりました。衣替え後の管理もしやすくなりそうです。

ブックエンドで、“立てる収納”にチェンジ

続いては、「ブックエンド（4つ仕切り、WH）」\330（税込）を使って、“立てる収納”に。本来は本や書類を支えるアイテムですが、仕切りを活かすことで、バッグやデニム、Tシャツなどの自立収納にも便利です。重ねずに立てることで、見やすさも取り出しやすさもアップします。

どこに何があるか、ひと目でわかる収納に

バッグは仕切りに立てかけることで倒れにくく、型崩れ防止にもつながりそうです。衣類も立てておくと、奥に埋もれにくいのがうれしいポイント。下の服を取り出すために上のものをどかす手間が減り、別の服が飛び出してくることもなく、出し入れもラクに感じました。

デッドスペース活用には、2種類のS字フックを

最後に使ったのは、S字フック。今回は「スチールエスフック（抗菌・防カビ剤入、2個）」\110（税込）と、「スチールエスフックロング」\110（税込）を使いました。短めタイプとロングタイプを使い分けることで、定番の“かける収納”だけでなく、意外な収納アイデアにも活用しやすくなります。

重ねないから見やすい、デニムは吊るしてみて

デニムは、二つ折りにしてベルトループをS字フックにかけて吊るす収納に。かさばりやすく、棚に重ねると取り出しにくいデニムも、この方法なら省スペースで、どこに何があるか見やすくなります。購入時は、ご自宅のポールにかけられるサイズかどうかを確認しておくのがおすすめです。

まさかの使い方！ クローゼットに“もう1本”ポールを追加

ロングタイプは、突っ張り棒と組み合わせて使うのが意外な活用法。ポールにロングS字フックを等間隔でかけ、その下に突っ張り棒を渡すと、下段にもハンガーをかけられるスペースが生まれます。吊るしたい服はあるのに場所が足りない、下の空間が余っている……といった悩みをまとめて解決できるアイデアです。上のスペースは少し短めなため、小物の収納にぴったり。たくさんかけたくなりますが、突っ張り棒の長さや衣類の重さを確認しながら、無理のない範囲で使うのがよさそうです。

アイデア次第で、収納効率はまだ上がる！

圧縮袋でかさを抑え、ブックエンドで見やすく仕切り、S字フックで空いているスペースまで活用。試してみると、身近なアイテムでも収納効率を上げられることに驚きました。収納を増やすのではなく、今あるスペースの使い方を変えるだけで、クローゼットはかなり整いやすくなります。衣替えや収納の見直しに、ぜひ取り入れてみてください。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F