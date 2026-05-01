インナーとアウターの境界を越える“ハイブリッドランジェリー”。「BRADELIS COUTURE」から春夏コレクション発売

独自の3ステップ機能でボディメイクする補整下着ブランド「ブラデリスニューヨーク（BRADELIS New York）」を展開するゴールドフラッグは4月10日、ハイエンドなスタイリングランジェリーブランド「BRADELIS COUTURE」の新しいコレクション商品を発売しました。

■インナーとアウターの境界を越える“ハイブリッドランジェリー”

ハイエンドなスタイリングランジェリーブランド「BRADELIS COUTURE」の2026年春夏シーズンのテーマは「DOLCE VITA」。往年のイタリア映画のようなロマンチシズムを、現代的に再構築した粋なコレクションを展開します。

今回は、ブランド初の挑戦として、インナーとアウターの境界を越える“ハイブリッドランジェリー”が誕生しました。

リバーレースの透け感が美しいトップスや、シルクサテン生地のカップ付きワンピース、浮き彫りのように立体感のあるレースを用いたチューブトップブラなど、ランウェイのトレンドであるセンシュアルなスタイルをかなえます。

◇ブランド紹介

BRADELIS COUTUREは、まるでOPERAのような総合芸術。

うっとりするようなビジュアル、フレッシュなボディラインに導く補整パターン、

匠の技が光る仕立ての良さ、やわらかに包み込む最高峰の素材、

すべてがあなたを引き立て、演出します。

ランジェリーを纏ったあなたが、人生の主役としてあらゆるシーンを心のまま楽しめるように、一点ずつ想いを込めて縫製することで、日々の感性を刺激する最上級のエレガンスを提案します。

⚫︎BRADELIS COUTURE 2026SSコレクション カタログはこちら

https://my.ebook5.net/by_lookbook/bradeliscouture2026ss_collection/

■2026SS Collection “Dolce Vita”

アマルフィの海岸沿いを、颯爽と走り抜けるオープンカー。

ビーチには開放的な人々。

気まぐれな彼女はいつだって、

生きる喜びに夢中で、自分を彩ることに余念がない。

往年のイタリア映画のようなロマンチシズムを、

現代的に再構築した“粋”なコレクション。

エレガントでスパイシー、そして最高にグラマラス！

インナーとアウターの境界を越えたハイブリッドランジェリーが、

あなたのワードローブに、甘美なインスピレーションを授けます。

人生は映画のよう。

そして、その主役はいつだって自分なのです。

肩の力を抜いて、感じるままに。

◇Flora

オーガンジーの軽やかさが表情まで明るくさせる。

気分は、春の訪れを告げる女神。

今はただ、祝福の風に身を任せ、

花々が舞うように、この瞬間を楽しむこと。

≪Wire Bra≫ 65-80/D-F

\29,700 （tax in）

≪Panty≫ M・L

\17,600 （tax in）

カラー：グレイッシュブルー

◇Moda

研ぎ澄まされたミニマルなシルエットこそが、

煌めくジュエリー。

時代を先取り、運命すら試そうとするかのような

強い意思にドラマを予感させる。

≪Tops≫ S〜M/L〜LL

\44,000 （tax in）

≪Front Hook Bralette≫ S・M・L

\33,000 （tax in）

カラー：ブラック

◇Diva

自然体でありながら、その存在感はグラマラス。

どこまでも純度の高い自由な精神で翻弄する。

孤高のエレガンスを漂わせてもいいし、

誰かの感情を揺さぶってもいい。

ときには、矛盾を楽しんで。

≪Bra One Piece≫ S・M

\63,800 （tax in）

カラー：ブラック

■ノベルティプレゼント

期間中、税込45,000円以上の購入者に、Floraのレースを使用した「COUTUREレースフラットポーチ」をプレゼント！

※無くなり次第終了

■販売概要

≪販売店舗≫

2026年4月10日より、BRADELIS New York下記店舗にて販売開始。この機会にぜひ、店頭で手に取ってみてはいかがでしょうか。

◎表参道店 ／ 大丸東京店 ／ 伊勢丹新宿店 ／ 西銀座店／ ジェイアール名古屋タカシマヤ店 ／ 阪急うめだ本店 ／ 心斎橋店 ／ 岩田屋本店

▽来店予約はこちらから

https://shorturl.at/Setl1

※店頭での待ち時間を軽減し、より快適に利用できるよう事前来店予約を受け付けています。

（エボル）