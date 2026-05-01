「リボベジ」で切れ端を捨てずに栽培！「大根」栽培のコツ
【画像で見る】葉が伸びたらカットしてお味噌汁などに使える！「大根」栽培のコツ
「リボベジ（リボーンベジタブル）」とは料理で残った野菜の切れ端を再生させ、もう一度野菜を楽しむこと。今回は捨ててしまうことの多い大根の葉のつけ根を残し、そこから生えてくる葉を育てる大根のリボベジのコツをご紹介します！
教えてくれたのは…
▷そらべジガーデンハックさん
東京農業大学卒業後、園芸の楽しさを知ってもらうためにYouTubeチャンネル「そらべジガーデンハック」で動画を配信してブレイク。著書『おうちで大収穫！ 世界一カンタンな野菜のつくり方』（KADOKAWA）も好評！
POINT1 日の当て過ぎには要注意！
植物を育てるときは「日当たりが大事」と思いがち。でも、リボべジは？ 「日の当て過ぎは水が温かくなり過ぎて、根腐れを起こす原因になります。水耕栽培のリボべジの場合はシンクの横など日陰になる場所がおすすめです」（そらべジガーデンハックさん）
シンクの横がベストポジション！
POINT2 少量の水を2日に1回替える
日の当て過ぎとともに、水のあげ過ぎも根腐れのもと！ 「水は野菜の底に少しつくくらいの少量が適量です。多すぎると根が腐りやすくなります。また水替えは2日に1回くらいを目安にし、根が出てきたら4日に1回でOK」
POINT3 めでるのは大事。でも手のかけ過ぎには気をつけて！
毎日、育つ野菜がうれしくて、つい水をあげたり、場所を動かしたりしたくなります。でもちょっと待って！ 「植物にも愛情は伝わります。でも水や日の光が過剰になると枯れてしまうので、手のかけ過ぎには気をつけて」
■リボベジに必要な道具
これさえあれば始められるマストアイテム
浅めのお皿
土を使わずに水だけで育てるリボべジの場合、必要な水はほんの少し。そのため、浅めのお皿が1つあれば、大体どんな野菜でも育てることができます。
■伸びた葉をみそ汁に！大根の葉の育て方
白い部分と葉の上部を食べたら、葉のつけ根を残して水につけておくだけ。葉がどんどん伸びて、カットすればすぐに料理に使えます。
STEP1 葉のつけ根から2cmのところを包丁で切る
葉と白い部分の境目から2cmくらいのところを包丁で切ります。葉はなくても、あってもどちらでも問題ありません。
STEP2 大根を立てて少量の水を入れる
浅いお皿に大根の断面を立てます。白い部分は水につかっても腐りづらいので、葉のつけ根まで水を入れます。
そらベジさんがやってみた！
「大根は大体1週間ほどで新しい葉が出てきて、10日くらいで、葉がわさわさとするほどしっかり成長しました」
＊ ＊ ＊
こまめな水やりなどの必要がないので、忙しい人にもおすすめです。
撮影／布川航太 編集協力／山本美和