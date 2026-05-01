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料理YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【パイ生地なし】お皿の中で卵と具材をを混ぜてチン！本格キッシュ風オムレツの作り方」と題した動画を公開しました。お皿の中で材料を混ぜてレンジで加熱するだけで作れる、簡単で本格的なキッシュ風オムレツのレシピを紹介しています。



調理の最大のポイントは、パイ生地を使わず、すべてお皿の中で完結することです。動画では、深めのグラタン皿に卵や牛乳、調味料を入れて混ぜ合わせた後、冷凍ほうれん草やベーコンなどの具材を加えていきます。ベーコンは袋を開けずに上から包丁で切ることで、まな板や包丁を汚さない工夫が光ります。具材を混ぜたら、半分に切ったミニトマトをのせてレンジへ。「ミニトマトのリコピンは加熱すると吸収率が3～4倍にアップするんです」と、管理栄養士ならではの視点も語られました。



レンジで加熱した後は、トースターでさらに4分ほど焼くことで、表面にこんがりとした焼き目がつき、より本格的な仕上がりになります。また、今回は「セラベイク」というセラミックコーティングされた耐熱ガラス皿を使用しており、「気持いいほどスルンととれる」と、洗い物が劇的に楽になる便利なアイテムも紹介されています。



忙しい朝や、疲れた日の夕食にもう一品追加したい時にぴったりのレシピです。ぜひ自宅で試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（1人分）

・卵 2個

・牛乳 100ml

・マヨネーズ 大さじ1

・コンソメ 小さじ1

・塩コショウ 少々

・ピザ用チーズ 指先で2つかみ

・冷凍ほうれん草 約50g

・ハーフベーコン 1/2パック

・あればミニトマト 2～3個



［作り方］

1. 大きめ、深めのグラタン皿（またはタッパー）に卵を割り入れ、よく溶きほぐす。

2. 牛乳、マヨネーズ、コンソメ、塩コショウを加え、よくかき混ぜる。マヨネーズは完全に溶けきらなくてもOK。

3. 冷凍ほうれん草、袋のまま切ったハーフベーコン、ピザ用チーズを加える。

4. 全体が均一になるように混ぜ合わせる。

5. あればミニトマトを半分に切り、断面を上にしてのせる。

6. レンジ（600W）で7～9分加熱する。（タッパーの場合は5分から様子を見る）卵液がゆるくなく固まっていればOK。

7. そのままでも完成だが、トースターで4分焼いて焼き目をつけるとさらに美味しく仕上がる。