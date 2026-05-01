おひつじ座は「今までの自分よりもアクティブになる」

ごきげんよう！ スピリチュアル・カップルのトシ＆リティです♡ 今回は2026年5月1日〜5月31日の、宇宙からのメッセージを星座別にお届け。みんながナチュラルに開運できるよう、ナビゲートさせていただくわね☆

■12星座全体の運氣予報

2026年の5月は満月が2回も用意された特別な月。ひと月に満月が2回巡る時、2回目の満月は【ブルームーン】と呼ばれていて『見ると幸せになれる』とも言われているわよ♡ お月さまを味方につけているか、そうでないかで、人生に大きな差がつくのがこの5月のリアリティ。春のお月さまには、思いがけない幸運を招く、摩訶不思議なパワーがあるってコトをまずは知ってちょうだいね♪

とりあえずは、満月および新月のタイミングであなたの『意図』を明確にしておくことが大切。5月2日のさそり座の満月、5月17日のおうし座の新月、5月31日のいて座の満月……この3つの月のイベントはどれもパワフルだから、月のエネルギーに身をゆだねながら、この人生で何を成し遂げ、何を手に入れていきたいかを改めて意図してみてちょうだい☆ そうすれば、あなたの意図をカタチにするために、お月さまの磁力が実際に動き出していくと思うわよ♡

ちなみに5月6日にはブルズゲートの霊力が最大になるから、早起きをして太陽の光を浴びるのがおすすめ。おうし座の中心にあるブルズゲートは、具現化のエネルギーが凝縮した場所で、ここに太陽がぴったりと位置するのが5月6日の早朝なのよね♪ ブルズゲートの太陽は、夢をかなえるために必要なビジョンやバイタリティを与えてくれる。もちろん雨や曇りだったとしても、エネルギーはちゃんと届いていくから、東の地平線から昇る太陽に意識をつなげていけばOKよ♪

お月さま＆太陽と良好な関係性を築いていけば、潜在意識＆顕在意識が美しく統合されて、望み通りの人生をあなた自身が切り開けるようになる♡ 宇宙はいつでもあなたの味方で、あなたは最高の人生にふさわしいってコトを覚えておいてちょうだいね♪

■おひつじ座へのメッセージ

情熱的な1カ月が到来！ 今月は、今までの自分よりも「さらにアクティブになっている」ことに驚くのではないかしら？ 今の宇宙はプラズマティックにあなたの魂を絶賛活性化中!! アグレッシブなエネルギーが込み上げてくるのは、宇宙の意図だってことを知っておいてちょうだいね♪

特にこれまでコツコツと何かを積み上げてきた方にとっては、不思議なパワーによって成功への階段をまっしぐらなタイミング☆ だから臆することなく、直感で突き進んでいくのが吉。そうすることで、これから先もますます上昇気流に飛び乗っていけると思うわよ♡

おひつじ座のマジカルフラワー

シャクヤク

シャクヤクをお部屋に飾るとお月さまと仲良くなれるかも♪

（監修・文：トシ＆リティ、イラスト：いいあい）