じゃがりこ、推し活仕様に変身 推しの名前・メッセージが記入できる新パッケージ登場
【モデルプレス＝2026/04/30】カルビーの人気スナック「じゃがりこ」ブランドより、推し活で楽しめるワードを多数揃えたロゴ変パッケージを5月上旬から順次切り替えて発売する。
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「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生したロングセラー商品。近年、推し活への関心は幅広い層に広がりを見せており、市場規模も拡大傾向にある。こうした背景を踏まえ、ロゴ変パッケージ企画の第3弾として、推し活仕様の「じゃがりこ」を発売する。
カップは「おしかつ」「すきすぎて」など各味8種類、フタは6種類あり、フタには推しの名前やメッセージを書けるデザインなど、「じゃがりこ」と一緒に推し活を楽しめるようになっている。（modelpress編集部）
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◆じゃがりこ、推し活仕様に変身
「じゃがりこ」は、“女子高生がカバンに入れて持ち歩けるようなお菓子”というコンセプトのもと、独自の製法で“はじめカリッとあとからサクサク”の心地よい食感が楽しめるスナックとして、1995年に誕生したロングセラー商品。近年、推し活への関心は幅広い層に広がりを見せており、市場規模も拡大傾向にある。こうした背景を踏まえ、ロゴ変パッケージ企画の第3弾として、推し活仕様の「じゃがりこ」を発売する。
カップは「おしかつ」「すきすぎて」など各味8種類、フタは6種類あり、フタには推しの名前やメッセージを書けるデザインなど、「じゃがりこ」と一緒に推し活を楽しめるようになっている。（modelpress編集部）
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