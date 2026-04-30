モンテールの生カステラ新作！クリームたっぷり贅沢スイーツ登場

ふんわりとしたカステラに、たっぷりのクリームを合わせた新感覚スイーツが登場♡モンテールから発売される「クリームと食べるとろ生カステラ」は、和菓子の定番を現代風にアレンジした贅沢な一品です。やさしい甘さとコクのあるクリーム、さらにほろ苦いカラメルが重なり、スプーンで楽しむ新しい美味しさを提案。日常のおやつ時間を、少し特別なひとときへと変えてくれます。

新しい食べ方の生カステラ

「クリームと食べるとろ生カステラ」は、従来のカステラとは一線を画すスイーツ。スプーンですくって食べるスタイルで、ふんわりしっとりとした生地とクリームを一緒に楽しめるのが特徴です。

若い世代にも親しみやすいよう開発され、甘いものをしっかり楽しみたい気分にぴったりのボリューム感。シンプルながら満足度の高い一品に仕上がっています。

ラ・メゾン・デュ・ショコラのアフタヌーンティー登場♡カカオ香る贅沢な春時間

素材にこだわった贅沢な味わい

カステラ生地には全卵に加え卵黄や蜂蜜を使用し、しっとりとした食感とコクのある風味を実現。

さらに北海道産生クリームを使ったミルククリームは、濃厚ながらも後味すっきりで、最後まで飽きずに楽しめます。クリームは2回に分けて絞ることで、どこを食べてもバランスの良い味わいに。

仕上げのビターなカラメルソースがアクセントとなり、甘さを引き締めながら奥行きをプラスします。

商品情報をチェック

クリームと食べるとろ生カステラ



価格：367円（税込）（沖縄のみ453円）

手に取りやすい価格ながら、しっかり満足感を得られるのも魅力。日々のおやつにはもちろん、自分へのちょっとしたご褒美にもぴったりです。

販売期間：2026年5月1日(金)～

販売エリア：全国のスーパーマーケット

おやつ時間をもっと特別に

和と洋の美味しさを一度に楽しめる「モンテール」の生カステラは、忙しい日常の中にほっと一息つける時間を届けてくれる存在。

やさしい甘さと軽やかな口どけは、気分をリフレッシュしたいときにもおすすめです♡新しいスタイルのスイーツで、いつものおやつ時間を少し贅沢に彩ってみてはいかがでしょうか♪