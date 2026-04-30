【乙女座】週間タロット占い《来週：2026年5月4日〜5月10日》の総合運＆恋愛運
来週（2026年5月4日〜5月10日）の【乙女座】の方の総合運＆恋愛運をデビュー以来１万人以上を鑑定している人気タロット占い師・咲良（さら）さんに占っていただきました。早速チェックしてみましょう。
🌼【今週の12星座占い】2026年4月27日〜5月3日｜総合運＆恋愛運TOP３
『自発的に頑張っていきます』
｜総合運｜ ★★★★☆
自分で自分を取り巻く環境を変えていきます。そのためには、時に何かと戦わないといけないことがあるでしょう。穏やかではいられない時があります。仕事や公の場では自分の取る行動に協力や共感をしてくれる人達が多いです。その分あまり弱音が吐けなくなるでしょう。
｜恋愛運｜ ★★☆☆☆
必要以上に相手を疑って慎重になり過ぎると、逆に関係が拗れていきやすいです。進展を止めるより進みたいところなので、起きていないことを悩むのは一旦止めておくと良いでしょう。シングルの方は、正義感が強い人との縁や出会いがありそうです。パートナーのいる方は、相手がこちらの気持ちを細かくは読み取れない時です。
｜時期｜
5月8日 おもてなしされる ／ 5月9日 仲間が増える
｜ラッキーアイテム｜
ジュースミキサー
ぜひ参考にしていただき来週も良き毎日をお過ごしください。＜占い：咲良（さら）＞