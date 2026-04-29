Intimissimiのリミテッドコレクション「Silky Flowers」で纏う特別感

イタリア発ランジェリーブランドのIntimissimiが、ブランド誕生30周年を記念した特別なリミテッドコレクション「Silky Flowers」を発表。繊細なレースと上質なシルクが織りなすエレガントな世界観は、日常にさりげない華やぎを添えてくれます。ローカルアンバサダーのKōki,が纏うビジュアルも話題となり、女性の魅力をより美しく引き出すコレクションとして注目を集めています。

シルク×レースが織りなす魅力

「Silky Flowers」は、ブランドのアイコニックな「Pretty Flowers」のレース刺繍に、なめらかなシルクを掛け合わせた特別なライン。

軽やかに肌へなじむ質感と、フローラルレースの繊細さが融合し、センシュアルで洗練された印象を演出します。

カラーパレットは、Blue WaterとMandorla Beigeの柔らかなトーン。ロマンティックで上品な雰囲気をまといながら、女性らしさを引き立ててくれるのが魅力です。

※本ビジュアルは「SPUR」タイアップ記事掲載に伴い撮影されたものです。photography: Teruo Horikoshi〈TRON〉

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注目アイテムをチェック

「Silky Flowers」シルク＆レース Monica プッシュアップブラ



価格：12,990円（税込）

伸縮性のあるシルクサテンにフローラルレースをあしらった華やかな一枚。背中のレースやハート型チャームが、後ろ姿まで美しく演出します。

カラー：Blue Water／Mandorla Beige

「Silky Flowers」Carioca ボディスーツ



価格：19,990円（税込）

シルクサテンとチュールを組み合わせた軽やかな着心地。トップスとしても着用できるデザインで、コーディネートの幅が広がります。

カラー：Mandorla Beige

「Silky Flowers」Anna ゲピエール



価格：22,990円（税込）

ビスチェ風のシルエットが印象的な一着。取り外し可能なチャームや繊細なレースが、エレガントな存在感を放ちます。

カラー：Mandorla Beige／Blue Water

30周年だからこそ叶う特別感

ブランドの歴史と現代的な感性が融合した今回のコレクションは、まさに特別な一着にふさわしい仕上がり。日常使いはもちろん、気分を高めたい日にもぴったりです。

※本ビジュアルは「SPUR」タイアップ記事掲載に伴い撮影されたものです。photography: Teruo Horikoshi〈TRON〉

日常を彩るランジェリー体験

上質な素材と美しいデザインが融合した「Silky Flowers」は、身に纏うだけで気分を高めてくれる特別なコレクション。

自分自身のために選ぶランジェリーだからこそ、心地よさと美しさの両方を大切にしたいものです。

Intimissimiのリミテッドコレクションで、日常に小さなときめきをプラスしてみてください♡