『はらぺこあおむし』可爱すぎる限定グッズも！エリック・カール展で買えるおすすめ5選《フェイラーも登場》

みなさんは子ども向けの絵本『はらぺこあおむし』をご存じですか？

（写真）【エリック・カール展】大人も使えるアイテム勢ぞろい！

日本で刊行されてから50年。幼いころによく読んだ！という方もいるのではないでしょうか。

現在、東京・江東区にある「東京都現代美術館」では、2026年7月26日（日）まで企画展『エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし』が開催されています。

『エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし』ってどんな展示？

【エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし】『はらぺこあおむし』1987年版「りんごを ひとつ みつけて たべました。」別案

『はらぺこあおむし』の作者である、絵本作家エリック・カールさんに焦点を当てた本展覧会。

米国マサチューセッツ州のエリック・カール絵本美術館との共同企画による開催で、全4章で構成される展示では、『はらぺこあおむし』をはじめとする27冊の絵本原画や、ダミーブック、エリック・カールさんの生涯を追うような展示など、約180点が展示されています。

エリック・カールさんの絵本の世界観にしっかり浸れる展覧会で、思わず引き込まれる内容です。

そんな世界観を楽しんだあとに立ち寄りたいのが、特設ショップ。

特設ショップでは既存商品だけでなく、ぬいぐるみや図録など、本展ならではの限定グッズも多数登場します。

特に目を引いたのが、ショップ内のあちこちに置かれている「フレームをもったあおむし」のぬいぐるみ。お気に入りの写真を入れて飾れるアイテムで、存在感もばっちりでした。

ほかにも注目グッズは盛りだくさん。今回はそんな中でも、大人も使いやすいアイテムを5選ご紹介します。

1．これは買いたい！「フェイラー×エリック・カール展 オリジナルデザインハンカチ」

まずは展覧会限定のコラボレーションアイテムから。

注目は「フェイラー×エリック・カール展 オリジナルデザインハンカチ」。

ドイツ伝統工芸織物シュニール織のブランド「FEILER（フェイラー）」のオリジナルデザインのハンカチで、穴のあいたりんご柄と、あおむし柄の2柄展開です。

「シュニール」はフランス語で「いも虫」を意味し、展覧会の世界観とも相性ぴったりのコラボレーションアイテムです。

バッグに一枚入れておくだけで、気分が上がりそう！

ひとりあたり各色1点までの購入制限があります。

2．A4ファイルがしっかり入る「familiar×エリック・カール展 オリジナルデザイントートバッグ」

「familiar×エリック・カール展 オリジナルデザイントートバッグ」は、神戸発祥のベビー・子ども関連ブランド「ファミリア」とのコラボレーション商品。

エリック・カールの描いたアートワークが、チェック柄のクマのシルエットになっているトートバッグです。

シンプルなデザインなので大人でも使いやすいのがうれしいポイント。

マチはありませんが、A4サイズのファイルがゆったり入るサイズ感。通勤やお出かけにも活躍してくれそうです。

ファミリアらしさのある配色や素材感に、エリック・カールさんのアートが息づく、コラボならではのアイテム。

ちなみにトートバッグのほか、Tシャツも販売されていました。こちらも併せておすすめです。

3．たたむとちょうちょに！？「ポケット エコバッグ」

『はらぺこあおむし』に登場するくだものやごちそうが散りばめられた、にぎやかな柄のエコバッグ。

外側のポケットには「ふとっちょになったあおむし」がデザインされており、とってもかわいらしいんです。

ポーチつきなので、コンパクトにたたんで持ち運ぶことも可能。ポーチはちょうちょのデザインです。

あおむしをキュッと畳むとちょうちょになるデザインは、遊び心も満点ですよね。

普段使いはもちろん、急なお買い物にも頼れるアイテム！

4．おそろいもかわいい「アートマグS」

ティータイムやスープカップにも役立つ、幅広のマグカップ。

『はらぺこあおむし』のアートをデザインしたマグカップは3柄で、家族や友人とおそろいで使ってもよさそう！

デスクやテーブルの上がパッと華やぐデザインです。朝のコーヒータイムや、ほっとひと息つきたいときにもぴったり。

こちらは展覧会オリジナルアイテムではありませんが、おうちで使えば、ふとしたときに展覧会のことを思い出せそう。

5．人気キャンディをお土産に！「PAPABUBBLE×エリック・カール展 フルーツミックス キャンディ」

思わず気軽に手に取ってしまいそうな「PAPABUBBLE×エリック・カール展 フルーツミックス キャンディ」。

バルセロナ生まれの人気ブランド「パパブブレ」とのコラボレーション商品です。

あおむしが食べたフルーツ4種と、あおむしがキャンディになった、カラフルな見た目がキュートなひと品。

個包装なので、ちょっとしたおすそ分けや展覧会のお土産にもぴったりです。

あおむしが食べた跡の"穴あき"にもご注目くださいね！

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そのほか、使い勝手のいいポーチや、「どようびのあおむし」をデザインしたアクリルスタンド、洋菓子ブランド「アンリ・シャルパンティエ」とのコラボレーションなど、注目アイテムがそろっています。

エリック・カールさんの描くアートのカラフルな色使いも相まって、特設ショップ全体がとっても華やかな雰囲気に包まれていたのも印象的でした！

展覧会を楽しんだあとに立ち寄れば、思わず手に取りたくなるグッズに出会えるはず。気になるアイテムは、ぜひチェックしてみてください。

Eric Carle:Art,Books,and the Caterpillar is organized by The Eric Carle Museum of Picture Book Art,Amherst,Massachusetts,United

※今回特別な許可を得て撮影をしています。通常時は3Fのフォトスポットと1Fのみ写真撮影可。詳細は展覧会公式サイトや会場内の案内をご確認ください。

※グッズは会期途中から一部売り切れる可能性があります。また会期途中から新しい商品が追加される可能性もあります。最新の情報は展覧会公式サイトのグッズページをご確認ください。

※グッズの在庫には限りがあります。一部商品は購入個数制限を設けることがあります。

※価格はすべて税込みです

【開催概要】

『エリック・カール展 はじまりは、はらぺこあおむし』

会期：2026年4月25日（土）〜7月26日（日）

会場：東京都現代美術館 企画展示室1、3F

住所：東京都江東区三好4-1-1（木場公園内）

電話番号：03-5245-4111

開館時間：10:00〜18:00 ※入館は閉館の30分前まで

休館日：月、5月7日、7月21日（ただし、5月4日と7月20日は開館）

料金：一般 2300円 / 大学生・専門学校生・65歳以上 1600円 / 中高生 1000円 / 小学生以下・身体障害者手帳、愛の手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳、被爆者健康手帳をお持ちの方とその付添いの方2名までは無料