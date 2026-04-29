Z世代とは思えない愛子さま「残業＆休日出勤」も難なくこなす…ご勤務先・日本赤十字社での働きぶりが話題

二足のわらじを履きながら…

4月6〜7日には両陛下とともに東日本大震災の被災地を訪れるなど、最近ますます公務に精が出る愛子さま。たとえプライベートであっても、皇族としての自覚は強いようだ。

「4月12日、学習院大学のキャンパスで、学生や卒業生、保護者らが集まる『オール学習院の集い』が開催されました。愛子さまは、盲導犬と体験歩行ができるブースに立ち寄られていた。プライベートでも福祉への関心をお持ちのようです」（学習院関係者）

公務で忙しいうえに、愛子さまは日本赤十字社では常勤の嘱託職員として勤務している。この春から社会人生活も3年目を迎えて、日赤関係者は「残業や休日出勤する様子をしばしば見かける」と話す。

「公務で出勤できない日があると、終業後や休みの日に残っている仕事に取り組まれています。職場の同僚とも仲睦まじいご様子です」

皇族と社会人の二足のわらじを履きながら、今後もますますご活躍されることだろう。

【こちらも読む】『秋篠宮家、年1.2億円支給も「お金が足りない」…資料から分かった「皇族の私的旅行」の驚きの頻度』

「週刊現代」2026年5月11日号より

【こちらも読む】秋篠宮家、年1.2億円支給も「お金が足りない」…資料から分かった「皇族の私的旅行」の驚きの頻度