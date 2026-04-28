【40・50代】イメチェンするなら？ → 長さ変えずに挑戦できる「外ハネボブ」がおすすめ♡

髪の長さを大きく変えずにイメチェンしたい大人女性には、外ハネボブがおすすめです。いつものボブスタイルも、シルエットに変化をつけるだけで、今の空気に似合う軽やかな雰囲気にアップデートできるかも◎ 今回は人気美容師さんたちのInstagram投稿から、美しいシルエットの外ハネボブをご紹介します。

ふんわりと広がる、顎ラインの外ハネくびれボブ

顔まわりをふんわりとさせつつ外ハネに整えた、フェミニンな外ハネボブ。顎ラインで短めにカットしているため、ボリューム感のあるボブながら、首元はすっきりと見せられます。エアリーな空気感をまとえる上品なデザインなので、女性らしい柔らかさを引き出したい人にフィットしそうです。

メリハリが美しいプチウルフボブ

トップの毛先をグッと内側へ入れてまとまりをよくしたプチウルフボブです。ベースの髪は首元でしっかりとくびれさせてから軽やかに外ハネに整えられており、丸みのあるトップとの対比で、美しいメリハリを生み出しています。今の長さを維持しつつ、垢抜けたい人にぴったりです。

透明感が際立つグレージュの外ハネボブ

透明感たっぷりのグレージュカラーで染め上げた、大人可愛い雰囲気の外ハネボブです。トップはコロンと丸みのある形に整えつつ、ベースを首元で軽やかにハネさせることで、バランスの良い仕上がりになっています。落ち着いたトーンを採用しながらも、若々しく軽やかな印象に仕上がりました。

結ぶアレンジも楽しめる、ゆるっとパーマボブ

肩にあたる位置で外ハネになるよう、ゆるっとしたパーマを施したやや長めのボブです。ほんのりとくびれを作ることで、ナチュラルな動きの中に大人らしいゆとりが感じられます。肩にかかる長さならサッと結ぶこともできるので、ヘアアレンジも楽しめそうです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@shoki______hair様、@kitadani_koujiro様、@osm1019様、@hair_by_keiko様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：内山 友里

コスメ・ヘアスタイルといった美容トレンド情報を得意とし、FTNで執筆中。官公庁の心理職として勤務した経験を持ち、現在は読者の悩みやニーズに寄り添う記事スタイルで、トレンド記事を制作する。