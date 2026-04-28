こういう『大人ピンク』待ってた！【KATE】大人気アイシャドウの「数量限定カラー」をレポ♡

【KATE（ケイト）】の人気アイシャドウ「ポッピングシルエットシャドウ」に、数量限定カラーが登場！ 新色が登場するたびに注目を集めるシリーズに、落ち着きの中に可愛さを忍ばせた、グレージュニュアンスのピンクが仲間入りしました。どんな発色か、大人も使いやすいのかも気になるところ。実際の発色や質感を、スウォッチとともにチェックしていきます。

“淡いのに盛れる”人気シリーズに新色が登場

【KATE】「ポッピングシルエットシャドウ」 EX-6 \1,540（税込）（編集部調べ）

KATEの人気4色アイパレット「ポッピングシルエットシャドウ」から、数量限定で登場したこちらの新色。同シリーズはミュートマットとグリッター、正反対の質感を掛け合わせることで、濃い締め色に頼らず、淡いのに立体感のある目もとを演出してくれると評判です。新色は、本記事でピックアップしたミスティーピンク系の「EX-6 チュチュピンクポップ」の他、ミスティーライラックグレージュ系の「EX-7 チュチュライラックポップ」の2種展開です。

グレージュを忍ばせた、甘さだけに寄らないピンクトーン

チュチュピンクポップは、やわらかなピンクトーンでありながらグレージュを忍ばせたような、甘さだけに寄らない印象のパレット。淡い発色が肌になじみやすく、それでいて目もとがぼやけにくい絶妙なカラー設計です。光の当たり方によって、きらめきやニュアンスの変化も楽しめます。

ミュートマット × 高輝度グリッター、質感でつくる奥行き

触ってみると、しっとりなめらかな粉質で肌あたりがやさしく、密着感を感じる質感。A・Bはしっとりとしたミュートマットで、落ち着いたトーンの濃淡ピンク。大人っぽさを残しながら、やわらかな可愛さを引き出してくれるカラーです。一方のC・Dは、高輝度グリッター。Cは見た目よりもやわらかく発色し、繊細なパールがクリアなツヤを演出。ほんのり温かみのあるピンクニュアンスで、ポイントハイライトとしても使いやすそうです。Dは大粒の多色グリッターで、立体感のアクセントの要に。

落ち着きと可愛さを両立した、抜け感ピンクアイ

Aを上下まぶた全体に広げ、Bを目尻側に重ねてやわらかな陰影をプラス。目尻と目頭にCでツヤを重ね、Dのラメを黒目上下にポイントでのせることで、自然な立体感のある目もとに仕上がります。ミュートピンクとラメのバランスで透明感が引き立ち、ピンクで気になりがちな腫れぼったさも感じにくく、抜け感のある目元が完成します。

「のっぺり見えは避けたいけれど、濃いアイシャドウは苦手。甘すぎず、でも可愛さも欲しい。」そんなわがままに応えてくれる“大人かわいいピンクパレット”です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

※本記事は、レビュー記事です。商品への評価は筆者の個人的感想です。

writer：Kaori.F