「ディズニーストア」京都ポルタ店が誕生！ 牛若丸＆弁慶デザインの限定アイテムも用意
「ディズニーストア 京都ポルタ店」が、4月28日（火）にグランドオープン。「ディズニーの魔法がかかった夢の世界」をコンセプトに、京都ならではの“和”を取り入れた特別な店舗デザインとなっている。
【写真】人気の予感！ 牛若丸＆弁慶デザインの「うるぽちゃちゃん」がかわいすぎる
■しばらくは入店予約が必要
今回オープンした「ディズニーストア 京都ポルタ店」は、京都駅直結の商業施設・京都ポルタに誕生した「ディズニーストア」新店舗。
エントランスでは、衣装に和柄を取り入れたミッキーのスタチューがゲストを出迎え、床や天井にあしらった桜の花びらモチーフをはじめ、障子風の装飾など、京都ならではの“和”を感じる特別な空間で買い物を楽しめる。
店内には、ディズニーやピクサーのアイテムが約1200点並び、「ディズニーストア」オリジナルキャラクターの「UniBEARsity（ユニベアシティ）」や「UniBestiez（ユニベスティーズ）」、ぬいぐるみシリーズ「うるぽちゃちゃん」をはじめ、ライフスタイル雑貨、お菓子、アパレル、人気ブランドとの共同企画商品など、バラエティ豊かなアイテムを用意。
グランドオープンを記念して、「京都ポルタ店」限定アイテムを発売しており、京都にゆかりがあるといわれる歴史上の人物・牛若丸と弁慶にふんしたキャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場する。
ラインナップは、笛を吹くミッキーと、“京都”の文字をあしらった旗を手にしたグーフィーの2種類。細部までこだわった装いに注目だ。また、「うるぽちゃちゃん」からも、ミッキーとグーフィーのぬいぐるみを展開する。京都ならではの歴史が感じられる、お土産やコレクションにぴったりだ。限定商品は一人各3点までの個数制限が設けられる。
なお、4月28日（火）から5月6日（水）までの入店には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要。詳細は、「ディズニーストア」ニュースページに掲載される。
【写真】人気の予感！ 牛若丸＆弁慶デザインの「うるぽちゃちゃん」がかわいすぎる
■しばらくは入店予約が必要
今回オープンした「ディズニーストア 京都ポルタ店」は、京都駅直結の商業施設・京都ポルタに誕生した「ディズニーストア」新店舗。
エントランスでは、衣装に和柄を取り入れたミッキーのスタチューがゲストを出迎え、床や天井にあしらった桜の花びらモチーフをはじめ、障子風の装飾など、京都ならではの“和”を感じる特別な空間で買い物を楽しめる。
グランドオープンを記念して、「京都ポルタ店」限定アイテムを発売しており、京都にゆかりがあるといわれる歴史上の人物・牛若丸と弁慶にふんしたキャラクターのぬいぐるみとぬいぐるみキーチェーンが登場する。
ラインナップは、笛を吹くミッキーと、“京都”の文字をあしらった旗を手にしたグーフィーの2種類。細部までこだわった装いに注目だ。また、「うるぽちゃちゃん」からも、ミッキーとグーフィーのぬいぐるみを展開する。京都ならではの歴史が感じられる、お土産やコレクションにぴったりだ。限定商品は一人各3点までの個数制限が設けられる。
なお、4月28日（火）から5月6日（水）までの入店には、ディズニーストアクラブアプリを使用した来店予約が必要。詳細は、「ディズニーストア」ニュースページに掲載される。