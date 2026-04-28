毎年、母の日が近づくと「今年は何を贈ろうかな？」「どうやって感謝を伝えよう…」と悩む人も多いのでは？そんなとき、ぜひ候補にして欲しいのが、「キル フェ ボン」から登場する、母の日にぴったりの華やかなタルト！ 販売期間は5月1日（金）～5月31日（日）までなので、お見逃しなく。

赤いカーネーションの花束をイメージした、華やかな新作タルト

5月1日から「キル フェ ボン」の全12店舗で発売するのが、母の日に向けた新作「イチゴとベリーのティラミス」です。

まず目を引くのが、たっぷり飾られた真っ赤なイチゴが彩る華やかなビジュアル。赤いカーネーションの花言葉である“母への愛”をかたちにしたのだとか！丸みのある立体的なクリームは、花びらを思わせます。

もちろん、味にもこだわりがいっぱい！ 軽やかさの中にコクを感じるマスカルポーネクリームは、北海道生乳100％のフレッシュチーズを使用。すっきりとしたミルクの風味と、なめらかな口どけがたまりません。

そこに、イチゴ・ラズベリー・ブルーベリーをブレンドした自家製ベリージャムを合わせることで、コクのあるチーズにベリーの豊かな果実感が重なり合い、最後までバランスよく味わうことができます。

25cmの定番サイズだけでなく、17cmの小サイズもあるから、シーンに合わせて選べるのも嬉しいですね。

●イチゴとベリーのティラミス

piece テイクアウト 1,490円、イートイン1,518円

Whole(25cm） テイクアウト 14,904円、イートイン14,904円

Whole(17cm） テイクアウト 8,197円 、イートイン8,349円

※販売期間は、5月1日（金）～5月31日（日）

トップに、たっぷりのイチゴと花びらのようなクリームをあしらい、真っ赤に咲くカーネーションをイメージ。華やかなタルトが、母へ感謝の気持ちを優しく届けてくれます。

【ネットでの予約はこちらから】

https://www.quil-fait-bon.com/mtr/2026_md.php

母の日のギフトにぴったりの限定チャーム付き♪

5月1日から、店舗でケーキおよび焼き菓子のボックスを購入すると、母の日限定チャームが無料で付いてきます♪普段はなかなか伝えられない、日頃の感謝の気持ちをそっと添えて贈ってみては。

※数量限定のため、無くなり次第終了

「キル フェ ボン」とは？

東京や大阪、福岡、そして名古屋をはじめ、全国に12店舗を展開する大人気のタルト専門店。「キル フェ ボン名古屋栄」は、“お客様に寄り添いながらケーキ選びのお手伝いをする”というコンセプトの通り、ゆっくりとケーキを選ぶことができるよう、店内には360度から見渡せるオリジナルのショーケースが設置されています。

出来立てのタルトとドリンクで優雅なティータイムを満喫できるカフェスペースも併設されています。

店舗名：キル フェ ボン名古屋栄

住所： 名古屋市中区栄3-17-25

営業時間：11:00～20:00※カフェLO19:00

定休日： 不定休

公式サイト：https://www.quil-fait-bon.com/