女優柳沢なな（39）が27日夜、Xを更新。一般男性と結婚していたことを発表した。

柳沢は「応援してくれている皆様 お世話になっている関係者の皆様へ わたくし、柳沢ななは、かねてよりご縁をいただいておりました一般の方と結婚しており、先日、式を挙げました」と報告した。

そして「4月25日にデビュー25周年を迎え、たくさんの言葉や姿に支えられてきた日々が、静かに思い返されます。その節目に、こうしてご報告させていただけることを嬉しく思っています。共に過ごすなかで、家族や仲間を大切にする愛情深さや、仕事に真摯に向き合う姿に尊敬の気持ちを抱くとともに、趣味を一緒に楽しむ時間に、これまでにない安心感と、新たな人生のはじまりを感じました」とつづった。

さらに「まっすぐではない道のりだった二人ですが、辿り着いた幸せを大切に、これからは共に学び、歩んていきたいと思っています。支えてくださるすべての方へ感謝するとともに、ひとりの人として、そして表現者として、これからも成長していきたいと思っています。今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。柳沢なな」と記した。

この投稿に対し「おめでとうございます 末永くお幸せに」「お二人で力を合わせて、最高に素敵な家庭をつくってください！」などと祝福の声が相次いで寄せられている。

柳沢は2002年、NHK大河ドラマ「利家とまつ〜加賀百万石物語〜」に出演したほか、「仮面ライダーキバ」「新・星の金貨」など数々のドラマや映画、舞台、CMなどに出演し幅広く活動している。