サクサク、ぽふん！の食感が楽しい！ミスタードーナツから新感覚エアリードーナツ「サクぽふん」が登場
ミスタードーナツより、台湾ドーナツをヒントに開発された新感覚ドーナツ「サクぽふん」が2026年4月27日(月)に発売された。世界のスイーツからヒントを得たドリンク「シャリもぐフルーツフローズン」も同日に登場。今回は、新感覚のドーナツとドリンクをひと足早く体験してきた。
【写真】シンプルなビジュアルだが、食べてみると食感に驚く
■外側はサクサク、中は“ぽふん”食感
生地の食感にこだわり続けるミスタードーナツが新しく発売したのが「サクぽふん」。このおもしろいネーミングは、ドーナツの食感を表したもの。軽やかな口当たりのドーナツ生地にミスタードーナツオリジナルの液を付けてフライにしたドーナツで、外側がサクサク、中は軽やかな“ぽふん”食感に仕上がっているという。
見た目はシンプルな穴の開いたドーナツ型。表面を覆うゴツゴツした生地はサクサクで、中のドーナツ生地は軽やか。これらが一体化すると、“サクサク”の後に“ぽふん”とした新しい食感が楽しめる。
「サクぽふん」は「サクぽふん ミルクシュガー」と「サクぽふん カスタードシュガー」(テイクアウト各248円、イートイン各253円)の2種。「サクぽふん ミルクシュガー」は、ミルク風味のシュガーの優しい味わい。
「サクぽふん カスタードシュガー」はカスタードの甘い風味が広がる。同じ生地でもシュガーの風味で味わいが変わるのでぜひ食べ比べてほしい。唯一、注意したいのが、シュガーがこぼれてしまうこと。食感をしっかり味わうためにも思い切りかぶりつくのがおすすめだ。
■氷のシャリシャリ感が涼しげな新感覚ドリンク
「サクぽふん」と同日に、新感覚が楽しめるドリンクも登場。その名も「シャリもぐフルーツフローズン」(テイクアウト各680円、イートイン各693円)で、世界のスイーツからヒントを得て生まれたフローズンドリンクだ。
ひとつは「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」で、香港生まれのマンゴーデザートである「ヨンジーガムロ」をヒントに開発されたドリンク。マンゴー味のシャリシャリ氷にパールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーを合せ、シャリシャリ感と具材感が絶妙。
マンゴーの甘さに隠し味のココナッツミルクの風味がアジアンテイストで、これからの季節にぴったり。ドリンクでありながら、もぐもぐ食感で満足感があり、この1杯でデザートとして楽しめる。氷のシャリシャリがベースになっているので、甘すぎず飲みやすいのもポイント。
もうひとつは「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」。こちらは台湾の定番デザート「フォンリービン」から着想を得たドリンク。パイナップルの角切りとパインゼリー、ナタデココが入っていて、食感の異なる具材が一度に味わえる。
シャリシャリの氷はパイン味で、甘酸っぱさのおかげで意外とさっぱりした味わい。それぞれの具材の食感も楽しくて、暑い季節に飲むドリンクとしてもぴったりだ。太めのストローで吸って、シャリシャリ、もぐもぐしながら味わえる。どちらもデザートドリンクとしてそれだけでも満足感があるが、ドーナツと合わせて楽しむのもアリ。
現在販売中の「ぷにゅんフングイフルーツティ」も、「フングイ」のぷにゅんと食感がクセになるドリンク。新たに登場する「サクぽふん」と「シャリもぐフルーツフローズン」と合わせて、 “新感覚コレクション”として楽しめる。
「サクぽふん」は5月下旬まで、「シャリもぐフルーツフローズン」は9月下旬までと、どちらも期間限定での販売。なくなり次第終了となるので気になる人は早めにチェック！ミスドならではの「新感覚」をぜひ体験しよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】シンプルなビジュアルだが、食べてみると食感に驚く
■外側はサクサク、中は“ぽふん”食感
生地の食感にこだわり続けるミスタードーナツが新しく発売したのが「サクぽふん」。このおもしろいネーミングは、ドーナツの食感を表したもの。軽やかな口当たりのドーナツ生地にミスタードーナツオリジナルの液を付けてフライにしたドーナツで、外側がサクサク、中は軽やかな“ぽふん”食感に仕上がっているという。
見た目はシンプルな穴の開いたドーナツ型。表面を覆うゴツゴツした生地はサクサクで、中のドーナツ生地は軽やか。これらが一体化すると、“サクサク”の後に“ぽふん”とした新しい食感が楽しめる。
「サクぽふん」は「サクぽふん ミルクシュガー」と「サクぽふん カスタードシュガー」(テイクアウト各248円、イートイン各253円)の2種。「サクぽふん ミルクシュガー」は、ミルク風味のシュガーの優しい味わい。
「サクぽふん カスタードシュガー」はカスタードの甘い風味が広がる。同じ生地でもシュガーの風味で味わいが変わるのでぜひ食べ比べてほしい。唯一、注意したいのが、シュガーがこぼれてしまうこと。食感をしっかり味わうためにも思い切りかぶりつくのがおすすめだ。
■氷のシャリシャリ感が涼しげな新感覚ドリンク
「サクぽふん」と同日に、新感覚が楽しめるドリンクも登場。その名も「シャリもぐフルーツフローズン」(テイクアウト各680円、イートイン各693円)で、世界のスイーツからヒントを得て生まれたフローズンドリンクだ。
ひとつは「シャリもぐヨンジーガムロ マンゴー＆グレープフルーツ」で、香港生まれのマンゴーデザートである「ヨンジーガムロ」をヒントに開発されたドリンク。マンゴー味のシャリシャリ氷にパールタピオカやマンゴーゼリー、グレープフルーツゼリーを合せ、シャリシャリ感と具材感が絶妙。
マンゴーの甘さに隠し味のココナッツミルクの風味がアジアンテイストで、これからの季節にぴったり。ドリンクでありながら、もぐもぐ食感で満足感があり、この1杯でデザートとして楽しめる。氷のシャリシャリがベースになっているので、甘すぎず飲みやすいのもポイント。
もうひとつは「シャリもぐフォンリービン パイン＆ナタデココ」。こちらは台湾の定番デザート「フォンリービン」から着想を得たドリンク。パイナップルの角切りとパインゼリー、ナタデココが入っていて、食感の異なる具材が一度に味わえる。
シャリシャリの氷はパイン味で、甘酸っぱさのおかげで意外とさっぱりした味わい。それぞれの具材の食感も楽しくて、暑い季節に飲むドリンクとしてもぴったりだ。太めのストローで吸って、シャリシャリ、もぐもぐしながら味わえる。どちらもデザートドリンクとしてそれだけでも満足感があるが、ドーナツと合わせて楽しむのもアリ。
現在販売中の「ぷにゅんフングイフルーツティ」も、「フングイ」のぷにゅんと食感がクセになるドリンク。新たに登場する「サクぽふん」と「シャリもぐフルーツフローズン」と合わせて、 “新感覚コレクション”として楽しめる。
「サクぽふん」は5月下旬まで、「シャリもぐフルーツフローズン」は9月下旬までと、どちらも期間限定での販売。なくなり次第終了となるので気になる人は早めにチェック！ミスドならではの「新感覚」をぜひ体験しよう。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。