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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が、「【フライパン不要】レンジ3分で「喫茶店風フレンチトースト」」と題した動画を公開した。洗い物を最小限に抑えつつ、電子レンジだけで作れる手軽なフレンチトーストの作り方を紹介している。



調理の最大のポイントは、タッパー一つで完結する点だ。動画では、1100mlのタッパーに卵、砂糖、牛乳を順に入れて混ぜ合わせ、そこに6枚切りの食パンをそのまま投入する。しっかりと中まで染み込ませるコツとして、「硬い耳の部分は念入りに」押すことが重要だと解説している。



ラップをふんわりとかけて600Wの電子レンジで3分加熱するだけで、あっという間に完成する。「焼き目が欲しい方はフライパンへ」と補足しつつも、「私はこのまま頂きます」と、洗い物を増やさずにそのまま味わうスタイルを提案している。



出来上がった熱々のフレンチトーストに、お好みではちみつとバターをトッピング。フォークで切り分けるとじゅわっと柔らかさが伝わり、「口の中でとろけます」と、その至福の味わいを伝えている。



忙しい朝や、すぐに甘いものが食べたい時のおやつとして、この手軽で美味しいレシピを取り入れてみてはいかがだろうか。



【レシピ】

［材料］

・1100mlくらいのタッパー（ジップロックコンテナー正方形がおすすめ）

・食パン（6枚切り） 1枚

・卵 1個

・牛乳 120ml

・砂糖 大さじ1

・はちみつ、バター、メープルシロップなど お好みで



［作り方］

1. タッパーに卵を割り入れ、砂糖を加えて混ぜ合わせる。

2. 牛乳を加え、さらに軽く混ぜ合わせる。

3. 食パンをそのままタッパーに入れ、卵液を染み込ませるように上から押す。硬い耳の部分は念入りに押して染み込ませる。

4. ふんわりとラップをかけ、600Wの電子レンジで3分加熱する。

5. 熱いので火傷に気をつけながら取り出す。

6. お好みで、はちみつやバターなどをトッピングして完成。焼き目が欲しい場合は、加熱後にフライパンでサッと焼く。