鮮度◎な宮崎産若鶏を使った多彩な鶏料理をリーズナブルに楽しめる大衆酒場『とり家ゑび寿 錦店』で期間限定イベント！

オープン半年を迎えたことを記念して、4月27日(月)から30日(木)までの4日間限定で、人気メニューが特別価格に。

仕事帰りやちょっとしたご褒美時間に、気軽に立ち寄りたくなる今だけのチャンスです。

人気メニューがまとめてお得

気軽に飲みたい日にも◎です

●特大もも焼き

980円→780円

●せせり焼き

580円→420円

●つくね焼き

680円→500円



特大もも焼きやせせり焼き、つくね焼きなど定番人気の鶏料理に加えて、締めに最適な鶏白湯ラーメンやチキンナゲット(550円→380円)、玉子焼き(480円→350円)まで全6品！

通常よりもぐっとお得に、赤字覚悟のプライスで味わえます。

もちろん安いだけではなくて職人のこだわりも見逃せない！

自家製の特製塩ダレで丁寧に揉み込み、部位ごとに最適な火加減で焼き上げることで、素材本来の美味しさと、ジューシーながら弾力のある食感を満喫できます。

●鶏白湯ラーメン

750円→550円

さらに期間中は、ブラックニッカハイボール(450円)・梅風味サワー(350円)・ゑび寿ハイボール(450円)・ゑび寿サワー(350円)が何杯飲んでも1杯199円という破格の価格設定も！

気軽な一杯から、ちょっと長居したい日まで、シーンに合わせて楽しめること間違いなし。

とり家ゑび寿とは？

鮮度とボリューム

どちらも楽しめる

錦の焼き鳥×酒場

『とり家ゑび寿錦店』は宮崎産の若鶏を使った鮮度の高さが魅力。

宮崎の温暖な気候の下、ミネラル豊富な天然地下水と自然の飼料で育てられた若鶏を加工後に超速で直送。翌日には店舗へ届くので、瑞々しさあふれる鮮度を実現しています。

鮮度を最大限に生かすために、人の手に触れる回数を極力減らし、あえて串打ちをしない直火焼きの皿盛りで提供。

皿盛りの量は通常の焼き鳥の3、4本分で、ボリューム満点です！

香ばしさ広がる若鶏を

4日間だけの特別価格で

オープン半年記念のセールは、大変お得な価格設定ということもあり、4日間限定です。

気の合う友人との軽い一杯にも、仕事帰りのリフレッシュにも。

炭火の香りに誘われて、焼鳥とお酒のマリアージュを超お得に味わえる、このチャンスをどうぞお見逃しなく！

24時間いつでもOK

⇒Web予約はこちら

店舗名：とり家ゑび寿錦店

住所：名古屋市中区錦3-13-25佐藤ビルB1F

電話番号：052-364-8858

営業時間：18:00～翌4:00※29日（水・祝）は営業いたします

定休日：日曜、祝日