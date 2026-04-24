岩手県大槌町で発生した山火事の延焼拡大を受けて、新潟県は緊急消防援助隊を追加で派遣します。



この山火事は22日午後に発生し、これまでに約1200haを焼き、1541世帯・3233人に避難指示が出されています。こうした状況を受けて県は、消防庁長官からの要請に基づき24日午後6時ごろ、新潟市や長岡市・上越市などから150人規模の緊急消防援助隊を編成し出発させる予定です。このうち、機動力の高い統合機動部隊の一部は24日午後2時45分に現地へ向け出発しています。



また、県は24日午前、消防防災ヘリコプター「はくちょう」を現地に派遣していて、午後1時前から上空からの消火活動にあたっています。