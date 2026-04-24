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YouTubeチャンネル「管理栄養士みほのズボラお家ごはん」が「【皿洗いゼロ】節約出来るかさましレシピ！アイラップでそのままレンチンそばめし」を公開しました。本動画では、アイラップを活用し、包丁やフライパンを使わずに電子レンジだけで手軽に作れる本格的なそばめしの作り方を紹介しています。



動画で披露されたのは、ごはんと焼きそば麺を使った節約にぴったりの一品です。まず、アイラップに温かいごはんと、袋の上から包丁で細かく砕いた焼きそば麺を入れます。この時、袋が破けそうな場合は「クッキングシートをのせれば解決」と、実践的なコツを伝授しました。続いて、キャベツとウインナーを調理ばさみでカットしながら袋へ投入。まな板を使わない見事な工夫が光ります。



味の決め手として、お好みソースとウスターソースの2種類を加え、袋の上から全体をよく揉み込みます。味が馴染んだら、耐熱皿にのせて電子レンジで加熱するだけ。完成したそばめしをクッキングシートの上に盛り付ければ、「洗い物キャンセルできて嬉しい」と、後片付けの手間も完全に省けます。仕上げに青のりと紅しょうがをトッピングすれば、ソースの香ばしさが食欲を刺激する一品の出来上がりです。



「米が高い今のご時世にピッタリです」と紹介されている通り、麺でボリュームアップできるお財布に優しいレシピ。忙しい日のランチや夕食に、手軽で満足感のある一皿をぜひ試してみてはいかがでしょうか。



【レシピ】

［材料］（2食分）

・ごはん 約180g

・焼きそば麺 1袋

・ウインナー 4本（お好みの量で）

・キャベツ 1～2枚（あれば）

・お好みソース 大さじ3

・ウスターソース 大さじ2

・青のり 適量

・紅しょうが 適量（お好みで）



［作り方］

1. アイラップに温かいごはんと、袋の上から細かく切った焼きそば麺を入れる。

2. キャベツは調理ばさみで粗みじん切りに、ウインナーも輪切りにしてアイラップに加える。

3. お好みソース、ウスターソースを入れて、アイラップの上からよく揉んで混ぜ合わせる。

4. アイラップの口は結ばずクルっとねじり、耐熱皿にのせて電子レンジ（600W）で4～5分加熱する。

5. 全体がしっかりと温まったら器に盛り付け、青のりを振り、お好みで紅しょうがを添えて完成。余った分は粗熱を取ってアイラップごと冷凍保存できる。