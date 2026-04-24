「架空名作劇場」９０年代に放送された？朝の連続テレビドラマ「まりとっつぁん」を主演・松田好花、語り・友近で放送！濱田龍臣、三倉茉奈、村方乃々佳、平子祐希の出演も決定！

５月４日（月）＆５月１１日（月）深夜放送！

“存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画

「架空名作劇場」

９０年代に放送された？朝の連続テレビドラマ「まりとっつぁん」を

主演・松田好花、語り・友近で放送！

濱田龍臣、三倉茉奈、村方乃々佳、平子祐希の出演も決定！

©テレビ東京

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テレ東では、5月4日（月）と11日（月）に、架空名作劇場「まりとっつぁん」を放送します。

「架空名作劇場」は‟存在しない名作ドラマ”を勝手に作ってお届けする企画。昨年8月に第1弾となる「人情刑事 呉村安太郎」を放送。放送中のXでのトレンド入りや、TVer・YouTubeなどで配信された本編および関連動画の再生回数が好記録となるなど人気のコンテンツとなりました。その反響を受け、今回、「架空名作劇場」第2弾として完全新作ドラマ「まりとっつぁん」の放送が決定しました。

前回の「人情刑事 呉村安太郎」は、往年の刑事ドラマシリーズでしたが、「まりとっつぁん」は、90年代に朝の連続テレビドラマとして放送されたという設定。主演を務めるのは、2月に日向坂46を卒業し、今回が地上波ドラマ初主演となる松田好花。そして友近が語りを務めます。今回も前作同様、YouTube再生数480万回超えの「友近サスペンス劇場」を筆頭に、80～90年代の映像で現代を表現するクリエイティブチーム「フィルムエスト」とタッグを組み、「まりとっつぁん」全151話の中から4話分をピックアップし2夜に再構成の上、ヒロインが爆速で成長する“再放送”をお届けします。

≪まりとっつぁんとは…≫

90年代に朝の連続テレビドラマとして放送。日本で初めてマリトッツォを製造・販売したという伝説の女性事業家・伊吹まりの半生を描いた。全151話。マリトッツォの語源は、「夫が婚約者に贈る菓子」。「まりとっつぁん」もまた、激動の時代を生きた夫婦の愛の物語であった。主人公の伊吹まりを演じたのが、当時、清純派新人女優として注目され、初の主演に抜擢された宮島舞花（松田好花）。語りを担当したのが、往年の大女優・三篠慶子（友近）で、最終回の三篠のサプライズ出演も話題になった。

≪役紹介≫

※俳優名／架空世界の俳優名（劇中で演じる人物名）

■松田好花／宮島舞花（伊吹まり役）

日本で初めてマリトッツォを製造・販売した伝説の女性事業家。7歳の頃、父が勤めていた会社が倒産。高等女学校にはいかず、15歳の時に和菓子店「相良屋」で働き始め、その和菓子店の長男と結婚。のちに、東京へ出て、商売を始める。



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【コメント】

ドラマ初主演を「架空名作劇場」第２弾の「まりとっつぁん」で務めさせていただけたこと、大変光栄に思います！

商売に励む主人公のまりを演じることで私自身も背中を押されたような感覚になる瞬間が何度もありました。

出演者の皆様、スタッフの皆様からたくさんの学びを頂き、おかげさまで楽しく充実した撮影期間を過ごすことが出来ました！

架空のはずなのにどこか懐かしさを感じ、クスッと笑えて心温まる作品になっているかと思います。

10代、30代、60代のまりのビジュアルの変化も合わせて楽しんでくださると嬉しいです！

ぜひご覧ください！よろしくお願いいたします！

■濱田龍臣／辰野清彦（相良利徳役）

和菓子店「相良屋」の長男で、まりの夫。

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■村方乃々佳／野々村華（伊吹まり 幼少期役）

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■三倉茉奈／田倉奈緒子（伊吹シズ役）

まりの母。

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■平子祐希（アルコ＆ピース）／加賀美勲（千本松傑役）

銀幕の大スター。まりがつくった新商品を「マリトッツォ」として世に広めた立役者。

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■友近／三篠慶子（語り）

朝の連続ドラマには欠かせない語りを担当していた三篠慶子が、最終回でサプライズ出演を果たし、当時話題になった。

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◇◆清純派新人女優・宮島舞花（松田好花）＆三篠慶子（友近）の

囲み取材映像を発掘！記者の熱愛追及質問に涙！？その真相は？◆◇

「まりとっつぁん」の撮影現場にて、同ドラマ主演の宮島舞花（松田好花）と語りを担当した三篠慶子（友近）が囲み取材に応じた当時の映像が発掘されました！「まりとっつぁん」は、“激動の時代を生きた夫婦の愛の物語”であったことから、宮島舞花と夫役の辰野清彦（濱田龍臣）の仲が記者たちの間で噂されており、囲み取材では、交際に関する質問が飛び出し、記者からの追及に宮島舞花が涙する事態に！？その真相は？この囲み取材の様子は、フィルムエストのYouTubeチャンネルにて公開！

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◇◆今回もワイモバイルによる“あの頃”風インフォマーシャルCMの放映が決定 ！◆◇

第1弾に続き、今回も「架空名作劇場」と、ソフトバンク株式会社「ワイモバイル」とのコラボが決定しました。“あの頃”に「ワイモバイル」が存在したら？という架空の設定で、30秒のインフォマーシャルCMを本編内で放映予定です。ドラマ本編だけでなく、インフォマーシャルCMでも”あの頃”にタイムスリップした感覚を味わってみてください！

≪番組概要≫

【タイトル】 架空名作劇場 「まりとっつぁん」

【放送日時】 2026年5月4日（月）深夜25時～25時30分

※「世界卓球2026」により放送時間が変更になる可能性があります

2026年5月11日（月）深夜24時30分～25時

【放送局】 テレビ東京

【配信】 広告付き無料配信サービス「TVer」などで見逃し配信！

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▶TVer：https://tver.jp/

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【企画】 テレビ東京 フィルムエスト

【脚本】 前田知礼

【監督】 西井紘輝（フィルムエスト／VIVIA）

【主演】 松田好花

【出演】 濱田龍臣 村方乃々佳 三倉茉奈 平子祐希（アルコ＆ピース）

【語 り】 友近

【チーフプロデューサー】 桐石一起（テレビ東京）

【企画・プロデューサー】 光長裕紀（テレビ東京）

【プロデューサ―】 渡邉崇（VIVIA）山口良子（VIVIA）

【制作】 テレビ東京

【制作協力】 フィルムエスト／VIVIA

【公式X】 @Filmest_TX

【公式Instagram】 @filmest_tx

【公式TikTok】 @filmest_tx