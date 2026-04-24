思わずもらい泣きしてしまう家族のワンシーンが話題となっています。

投稿は記事執筆時点で6万5000回再生を突破し、たくさんの反響が寄せられることとなりました。

【動画：息子の12歳の誕生日に、内緒で『子犬を飼った』結果→見た瞬間に感情が溢れ出して…感動的な光景】

息子の誕生日に…

TikTokアカウント「heikeanimals」の投稿主さんは、ウィペットの『ヴィヴィアン』ちゃん、アフガンハウンドの『アシャンティ』ちゃん、ロットワイラーの『ジブラルタル』ちゃんとの日常を紹介しています。今回は、ジブラルタルちゃんとの出会いのエピソードを投稿したそう。

ジブラルタルちゃんが家に来たのは、息子さんの誕生日。息子さんには内緒で、「家に帰ったら子犬がいる」というサプライズをプレゼントしたのだといいます。子犬のジブラルタルちゃんを見た息子さんは、思わず大号泣！！新しい家族との突然の出会いに、「今までの誕生日で一番嬉しかった」と感極まっていたそうです。

温かな出会いに涙

ジブラルタルちゃんは、指の数が多いという身体的な特徴を持っていました。そのせいで引き取り手がなく、投稿主さんが迎えることにしたのだそうです。すでにたくさんの犬猫と暮らしていた息子さんは、ジブラルタルちゃんのことを温かく受け入れたといいます。娘さんも、可愛らしいジブラルタルちゃんに夢中になっていたとか。

実は、投稿主さんの家には、保護猫もたくさん暮らしています。猫たちもまた、ジブラルタルちゃんを温かく迎え入れたそう。当時のジブラルタルちゃんは生後2ヶ月。すでに体重7キロだったといいますが、これから子供たちと一緒に成長していくのが楽しみですね！

この投稿には「泣いて喜んでくれるなんて幸せだね」「成長が楽しみですね」「ジブくんと一緒に大きく強くなってね」などの温かなコメントが寄せられています。

現在の姿にビックリ！

新たな家族の一員となったジブラルタルちゃんは、家族全員に溺愛されてスクスク成長。とくに、自転車の子供椅子に座る姿は、あまりに違和感がなくて話題となったそうです。

現在、ジブラルタルちゃんは立派な成犬に。アシャンティちゃんとは馬が合わないときもあるといいますが、留守番中には不器用にコミュニケーションを取ろうとする姿も見られたとか。これからも賑やかな暮らしの様子を見せてくれることでしょう♡

ヴィヴィアンちゃん＆アシャンティちゃん＆ジブラルタルちゃんの賑やかな日常は、TikTokアカウント「heikeanimals」の他の投稿からチェックすることができます！

写真・動画提供：TikTokアカウント「heikeanimals」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。