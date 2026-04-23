小学校低学年の生成AIの利用率55.8％ 高校生の52.2％上回る 都調査
東京都は23日、2025年度の「家庭における青少年のスマートフォン等の利用等に関する調査」の結果を公式サイトで発表。小学校低学年（1〜3年生）の生成AIの利用率が55.8％で、高校生の生成AIの利用率52.2％を上回った。
【画像】低学年はそんなに使うのか！生成AIの利用実態を聞いた年代別の結果
調査は都内の小、中、高校生の保護者2000人を対象に、今年1月22日から2月3日までインターネットパネルを利用したアンケート調査を実施した。
都は生成AIの急速な普及を受けて、青少年と保護者の浸透状況を把握し、今後の施策検討に活かすため初めて子どもが生成AIを利用しているかどうかの設問に加えた。
小学校低学年の生成AIの利用率は55.8％で、その保護者は72.6％だった。高校生の生成AIの利用率は52.2％で、その保護者は58.8％だった。
偽・誤情報について子どもに教えることが重要だと保護者の約9割（90.8％）が認識しながらも、約5人に1人は特に対策をしていないと回答した。
都は、生成AIにより青少年の顔写真が不適切な画像に加工されるケースが散見されているとし、青少年が被害者にも加害者にもならないよう注意が必要と呼び掛けている。
【画像】低学年はそんなに使うのか！生成AIの利用実態を聞いた年代別の結果
調査は都内の小、中、高校生の保護者2000人を対象に、今年1月22日から2月3日までインターネットパネルを利用したアンケート調査を実施した。
都は生成AIの急速な普及を受けて、青少年と保護者の浸透状況を把握し、今後の施策検討に活かすため初めて子どもが生成AIを利用しているかどうかの設問に加えた。
偽・誤情報について子どもに教えることが重要だと保護者の約9割（90.8％）が認識しながらも、約5人に1人は特に対策をしていないと回答した。
都は、生成AIにより青少年の顔写真が不適切な画像に加工されるケースが散見されているとし、青少年が被害者にも加害者にもならないよう注意が必要と呼び掛けている。