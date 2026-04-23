【2026春】マイナス５歳見えが叶う。今っぽく若々しく見える「大人ロングヘア」３選
ロングヘアは女性らしさを引き立てる一方で、「重たく見える」「少し古く感じる」といった悩みにつながりやすいスタイル。長さがある分、ほんの少しの違いで印象が大きく変わるのが特徴です。今っぽく、そして若々しく見せるために大切なのは、“軽さ・ツヤ・動き”のバランス。今回は、自然にマイナス５歳見えを叶えるトレンドを押さえたロングヘアを３つ紹介します。
軽やかさを引き出す“レイヤーロング”
重さが出やすいロングヘアに軽やかさを加えるなら、表面にさりげなくレイヤーを入れるのが効果的。トップから中間にかけて動きが生まれ、シルエットに自然な立体感が出ます。
ポイントは、レイヤーを入れすぎないこと。軽くしようとして削りすぎると、毛先がパサついて見えやすくなります。あくまで必要な部分だけに動きをつくることで、ツヤを残したまま軽さを演出しましょう。
印象を底上げする“ストレートロング”
シンプルなストレートロングは、質感次第で印象が大きく変わるスタイル。まとまりのあるツヤがあるだけで、清潔感と上品さがぐっと引き上がります。
逆に、乾燥して広がってしまうと疲れた印象に見えやすくなるのが難点。毛先までピタッと整えすぎるのではなく、ほんのり丸みを残すことで、硬さを感じさせない自然な仕上がりをめざしましょう。シンプルだからこそ、ツヤの出し方が印象を左右します。
抜け感をつくる“ゆるウェーブロング”
ロングヘアに動きを加えたいときは、ゆるやかなウェーブが取り入れやすい選択肢のひとつ。中間から毛先にかけてラフに揺れる動きが加わることで、重さが分散され、軽やかな印象に変わります。
ただし、しっかり巻きすぎると作り込み感が強くなり、かえって古見えすることも。あくまで“自然に揺れる程度”にとどめることで、今っぽい抜け感を演出しましょう。ツヤと動きが共存することで、ロングでも軽やかに見せることができます。
ロングヘアは重さの扱い方が印象を左右するので、“ツヤと動きのバランス”を意識することが大切。少しの調整で見え方は大きく変わるので、今のヘアスタイルに違和感を感じたときは、質感と動きを見直してみてください。＜取材・文：beauty news tokyo編集部＞ ※画像は生成AIで作成しています ※本記事は美容師によるヘアデザインや髪質に関する一般的な知見をもとに編集部が構成しています
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