XGが現在開催中の自身2度目となるワールドツアー＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞にてアジア、オーストラリア公演の開催をアナウンスした。

2月6日からスタートした本ツアーの日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京の8都市で16公演を行い、ファイナルとなった4月の東京公演(国立代々木競技場 第一体育館)では、3日間で約3.5万人を動員した。

海外公演のアナウンスが待ち望まれる中、本日、7月19日にバンコク(IMPACT Arena)、7月22日にマニラ(SM Mall of Asia Arena)、10月12日にメルボルン(Rod Laver Arena)、10月14日にシドニー(Qudos Bank Arena)、10月17日に台北(Taipei Arena)でアジア、オーストラリア公演が開催されることが発表された。

今後は、北米、UK＆ヨーロッパ、中南米でも開催が予定されている。

＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞

JAPAN

2026/02/06(金)07(土)08(日) 【横浜】Kアリーナ横浜

2026/02/17(火)18(水) 【大阪】大阪城ホール

2026/02/21(土)22日(日)【名古屋】IGアリーナ

2026/03/14(土)【福井】サンドーム福井

2026/03/20(金・祝)【仙台】セキスイハイムスーパーアリーナ

2026/03/25(水)26日(木)【兵庫】GLION ARENA KOBE

2026/04/04(土)05(日)【福岡】北九州メッセ

2026/04/10(金)11(土)12(日) 【東京】国立代々木競技場 第一体育館 ASIA/AUSTRALIA

2026/07/19 (日) 【バンコク】IMPACT Arena

2026/07/22 (水) 【マニラ】SM Mall of Asia Arena

2026/10/12 (月) 【メルボルン】Rod Laver Arena

2026/10/14(水) 【シドニー】Qudos Bank Arena

2026/10/17(土) 【台北】Taipei Arena NORTH AMERICA / UK & EUROPE / LATIN AMERICA and more