XG、2ndワールドツアーのアジア＆オーストラリア公演の開催を発表
XGが現在開催中の自身2度目となるワールドツアー＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞にてアジア、オーストラリア公演の開催をアナウンスした。
2月6日からスタートした本ツアーの日本公演は、横浜、大阪、名古屋、福井、仙台、神戸、福岡、東京の8都市で16公演を行い、ファイナルとなった4月の東京公演(国立代々木競技場 第一体育館)では、3日間で約3.5万人を動員した。
海外公演のアナウンスが待ち望まれる中、本日、7月19日にバンコク(IMPACT Arena)、7月22日にマニラ(SM Mall of Asia Arena)、10月12日にメルボルン(Rod Laver Arena)、10月14日にシドニー(Qudos Bank Arena)、10月17日に台北(Taipei Arena)でアジア、オーストラリア公演が開催されることが発表された。
今後は、北米、UK＆ヨーロッパ、中南米でも開催が予定されている。
＜XG WORLD TOUR: THE CORE＞
JAPAN
2026/02/06(金)07(土)08(日) 【横浜】Kアリーナ横浜
2026/02/17(火)18(水) 【大阪】大阪城ホール
2026/02/21(土)22日(日)【名古屋】IGアリーナ
2026/03/14(土)【福井】サンドーム福井
2026/03/20(金・祝)【仙台】セキスイハイムスーパーアリーナ
2026/03/25(水)26日(木)【兵庫】GLION ARENA KOBE
2026/04/04(土)05(日)【福岡】北九州メッセ
2026/04/10(金)11(土)12(日) 【東京】国立代々木競技場 第一体育館
ASIA/AUSTRALIA
2026/07/19 (日) 【バンコク】IMPACT Arena
2026/07/22 (水) 【マニラ】SM Mall of Asia Arena
2026/10/12 (月) 【メルボルン】Rod Laver Arena
2026/10/14(水) 【シドニー】Qudos Bank Arena
2026/10/17(土) 【台北】Taipei Arena
NORTH AMERICA / UK & EUROPE / LATIN AMERICA and more
関連リンク
◆XG オフィシャルサイト
◆XG オフィシャルX
◆XG オフィシャルInstagram
◆XG オフィシャルYouTubeチャンネル
◆XG オフィシャルTikTok