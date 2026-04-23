ガバッと羽織りたい！【グローバルワーク】40・50代の高見え♡「多機能パーカー」

軽い羽織ものが活躍する、季節の変わり目。春の大人カジュアルコーデで使えるアイテムなら【グローバルワーク】の「多機能パーカー」がおすすめです。きれいめコーデになじむルックスながら、防風・撥水機能付きで天候を気にせず使える実力派。そんな頼れる一枚をスタッフさんの着こなしとともにご紹介します。

デイリーコーデの頼れる味方

【グローバルワーク】「防風多機能マウンテンパーカー」\4,990（税込）

比翼仕立てで、すっきりとしたデザインのマウンテンパーカー。防風・撥水機能のほかにも、肌離れの良い裏地メッシュを採用していたり、フィット感やシルエットの調整ができるドロスト仕様など、実用性の高いディテールが詰まっています。メタル素材のボタンやジップがさりげなく高見えをサポート。

スカートコーデにもなじむきれいめデザイン

カラーバリエーションは、先に紹介したアイボリーのほか、オリーブグリーン、ブラック、ベージュの全4色。柔らかい色味が揃っているので、マウンテンパーカーならではの武骨な雰囲気を抑えて、大人カジュアルコーデにも自然と馴染んでくれます。スタッフのHARU＊さんが「お尻も隠れる着丈で体型カバーできるのも嬉しい」とコメントするように、大人女性にうれしいポイントも！

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