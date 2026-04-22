100均がまたやってくれた！「1枚でも作れるって買うしかないやつ〜！」優秀キッチングッズ

ダイソーで見つけた、シナモロールのサンドイッチメーカーが想像以上に優秀でした！いつもの食パンが可愛いキャラパンに変身し、忙しい朝やお弁当作りがぐっと楽しくなります。2枚ではもちろん、1枚でも作れる手軽さや、クッキー型としても使える便利な2WAY仕様も魅力。実際に使ってみたので詳しく見ていきましょう♪

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商品情報

商品名：スタンプ付きサンドイッチメーカーCN

価格：￥110（税込）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4582364537850

サンリオ好き必見！手軽に可愛く仕上がる優秀キッチングッズをチェック

春のおでかけシーズンになると、つい立ち寄りたくなる100均の行楽グッズ売り場。中でも今回見つけて思わず手に取ったのが、ダイソーの『スタンプ付きサンドイッチメーカーCN』です。

あの人気キャラクター、シナモロールの顔がパンにスタンプできるという、かわいさ全開のキッチングッズ。これは買うしかない…！と即決でした。

使い方はまず、2枚の食パンを500Wの電子レンジで20〜30秒あたためます。次に一方のパンをまな板に乗せて、水色のスタンプを押します。

パッケージ裏の説明では「スタンプを軽く押す」と記載されていましたが、ここは遠慮せず、しっかり強めに押した方がシナモロールの顔がくっきり仕上がります。

そして、残しておいたパンの中央に具を乗せて、スタンプをしたパンを上に重ねます。その上から白い抜き型でくり抜けば完成です。

ピクニックやお弁当作りに！ダイソーの『スタンプ付きサンドイッチメーカーCN』

実際に使ってみて感じたのは、具材の量が仕上がりを左右するということ。つい欲張ってハムやチーズを多めに入れたくなりますが、入れすぎるとフチが閉じにくくなってしまいます。

具は中央に寄せて、控えめにするのがキレイに仕上げるコツ。また、推奨は10枚切りですが、8枚切りでも十分使えました。ただし厚みがある分、やや閉じにくさは感じます。

とはいえ、多少フチが開いてしまっても、スタンプがしっかり押せていれば見た目は十分可愛いのがこの商品の魅力。

忙しい朝でも、いつものパンが一気に映えるメニューに変わるので、子どもも喜ぶこと間違いなしです。

2枚使ってしっかりパックサンドにするのもよし、1枚の食パンを折りたたんで三角サンドにするのもOK。

さらに、実はクッキーの型としても使える2WAY仕様なので、おやつ作りにも活躍してくれます。食洗機対応なのも地味に嬉しいポイントです。

今回はダイソーの『スタンプ付きサンドイッチメーカーCN』をご紹介しました。

気になった方はぜひチェックしてみてください！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。