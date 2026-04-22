100均で200円課金する価値大ありだったわ！お手入れの手間が激減…♡優秀キッチングッズ
商品情報
商品名：オーブントレー（19cm×17cm）
価格：￥220（税込）
サイズ（約）：19cm×17cm
販売ショップ：ダイソー
JANコード：4550480351070
コンパクトなのにしっかり使える！黒のスクエアトレーがちょうどいい！ダイソーの『オーブントレー』
キッチンまわりの道具って、気づくと増えて収納がぎゅうぎゅうになりがちですよね。ダイソーのキッチングッズ売り場で、ちょうどいいサイズ感のトレーを見つけたのでご紹介します。
19cm×17cmのスクエア型で、取っ手がないシンプルな形状。重ねて収納しやすく、場所を取りにくいのがポイントです。
価格は220円（税込）。黒の落ち着いた見た目で、キッチンでも食卓でもなじみやすいデザインです。
耐熱温度は240℃。オーブン調理にも対応しています。表面にはフッ素樹脂加工が施されていて、焦げ付きにくい仕様です。
底面には波型の凹凸があり、食材から出た余分な油が自然と下に落ちる構造だから、焼き物や揚げ物がカリッとクリスピーに仕上がります。
山善のエアフライヤーにぴったり収まる！後片付けが一気にラクに！
このトレー、山善のエアフライヤーとの相性が抜群なんです！4.5Lサイズの大型のエアフライヤーにちょうど収まるサイズ感で、シンデレラフィットします♡
このトレーを使えば、毎回敷いていた使い捨てのペーパーシートが不要に。油が出る調理でもトレーに受け止められるので、庫内の汚れを気にせず使えます。
フッ素加工のおかげで、調理後はペーパーで軽く拭くだけでもかなり汚れが落ちやすい印象。ベタつきが残りにくいので、洗い物の手間も減らせます。
サムギョプサル風焼肉を作ってみたところ、底の凹凸のおかげで余分な油が下に流れて、表面がカリッとした仕上がりに♪
脂がほどよく落ちるから、ギトギトにならず、お店のような料理が作れます。キムチなど焦げやすい食材は同時に入れず、時間差で入れるとバランス良く仕上がります。
加熱直後はトレーがかなり高温になります。鍋つかみペンチなどがあると安心です。
そのまま食卓に出しても違和感のない見た目なので、盛り付けの手間を省けるのも地味に助かるポイントです。
今回は、ダイソーの『オーブントレー（19cm×17cm）』をご紹介しました。200円という安さながら、フッ素加工や凹凸構造を備えており、文句なしのスペックです◎
調理から後片付けまでの流れがスムーズになり、特にエアフライヤーを使う場面で便利さを感じやすいアイテムです。
本来のオーブン用途以上に、エアフライヤーの利便性を爆上げする存在。手間を減らしながら調理したいときにおすすめです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。
※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。