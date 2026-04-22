100均で200円課金する価値大ありだったわ！お手入れの手間が激減…♡優秀キッチングッズ

揚げ物や焼き物をしたあと、トレーや庫内の汚れが気になって後片付けが面倒に感じることってありますよね。ダイソーでは、調理と後片付けの手間をまとめて減らせるキッチングッズが手に入ります。特にエアフライヤーを使っている方におすすめで、使い勝手が爆上がりします！相棒的存在のアイテムです♡

【詳細】他の記事はこちら

商品情報

商品名：オーブントレー（19cm×17cm）

価格：￥220（税込）

サイズ（約）：19cm×17cm

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4550480351070

コンパクトなのにしっかり使える！黒のスクエアトレーがちょうどいい！ダイソーの『オーブントレー』

キッチンまわりの道具って、気づくと増えて収納がぎゅうぎゅうになりがちですよね。ダイソーのキッチングッズ売り場で、ちょうどいいサイズ感のトレーを見つけたのでご紹介します。

19cm×17cmのスクエア型で、取っ手がないシンプルな形状。重ねて収納しやすく、場所を取りにくいのがポイントです。

価格は220円（税込）。黒の落ち着いた見た目で、キッチンでも食卓でもなじみやすいデザインです。

耐熱温度は240℃。オーブン調理にも対応しています。表面にはフッ素樹脂加工が施されていて、焦げ付きにくい仕様です。

底面には波型の凹凸があり、食材から出た余分な油が自然と下に落ちる構造だから、焼き物や揚げ物がカリッとクリスピーに仕上がります。

山善のエアフライヤーにぴったり収まる！後片付けが一気にラクに！

このトレー、山善のエアフライヤーとの相性が抜群なんです！4.5Lサイズの大型のエアフライヤーにちょうど収まるサイズ感で、シンデレラフィットします♡

このトレーを使えば、毎回敷いていた使い捨てのペーパーシートが不要に。油が出る調理でもトレーに受け止められるので、庫内の汚れを気にせず使えます。

フッ素加工のおかげで、調理後はペーパーで軽く拭くだけでもかなり汚れが落ちやすい印象。ベタつきが残りにくいので、洗い物の手間も減らせます。

サムギョプサル風焼肉を作ってみたところ、底の凹凸のおかげで余分な油が下に流れて、表面がカリッとした仕上がりに♪

脂がほどよく落ちるから、ギトギトにならず、お店のような料理が作れます。キムチなど焦げやすい食材は同時に入れず、時間差で入れるとバランス良く仕上がります。

加熱直後はトレーがかなり高温になります。鍋つかみペンチなどがあると安心です。

そのまま食卓に出しても違和感のない見た目なので、盛り付けの手間を省けるのも地味に助かるポイントです。

今回は、ダイソーの『オーブントレー（19cm×17cm）』をご紹介しました。200円という安さながら、フッ素加工や凹凸構造を備えており、文句なしのスペックです◎

調理から後片付けまでの流れがスムーズになり、特にエアフライヤーを使う場面で便利さを感じやすいアイテムです。

本来のオーブン用途以上に、エアフライヤーの利便性を爆上げする存在。手間を減らしながら調理したいときにおすすめです。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね。

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。