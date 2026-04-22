100均で理想のタイプ発見！「もうラップから卒業！」「形が秀逸！」家事も楽になる専用容器

ラップに包んだ冷凍ごはんは解凍すると水分でべちゃべちゃに…。かといって、よくある専用容器だと構造が複雑で洗いにくいのが気になるところ。そんな悩みを解消してくれる保存容器をダイソーで発見しました。洗いやすいシンプルな構造と、そのまま食卓に出せる深型で家事が楽に！ごはんも美味しく解凍できますよ。

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商品情報

商品名：すのこ付きごはん容器

価格：￥110（税込）

サイズ（約）：11×11.6×高さ6.3cm

容量（約）：フタをした時 270mL（満水容量340mL）

販売ショップ：ダイソー

JANコード：4905596177272

このタイプ待ってました！ダイソーで見つけた『すのこ付きごはん容器』が優秀

余ったごはんを冷凍する際、ラップだと仕上がりがべちゃっとするし、かといってよくあるごはん専用容器だと構造が複雑で洗いにくいのがネック。もっと楽に扱えるごはん専用容器はないかな…と悩んでいました。

そんな時、ダイソーで便利な商品を発見！こちらの『すのこ付きごはん容器』をご紹介します。

価格は110円（税込）。筆者が購入した店舗では、保存容器売り場に陳列されていました。

すのこ付きの容器はよく見かけますが、ザル型で洗いにくいのが難点でした。ですが、こちらはすのこが小さめで形もシンプル。

フタや本体のフチも溝が少ない形状で、洗いやすく乾きやすいのが嬉しいポイントです！

フタをした時の容量は約270mLで、一食分にぴったりのサイズ感です。

使用する際は、まず炊き立てのごはんをふんわりと入れ、乾燥を防ぐためにフタを乗せておきます。

あら熱がとれたら、フタを閉じて冷凍します。

深型で少し嵩張るため、冷凍庫のスペースを事前に確認しておくのがおすすめです。

フタをしたまま電子レンジで加熱することができるので、冷凍庫から取り出したらすぐに解凍できて便利です。

ちなみに、一膳分（180g）の解凍加熱時間の目安は、500Wで約3分〜3分半。600Wで約2分半〜3分となっています。700W以上では加熱ができないので注意が必要です。

加熱後、まだ冷たい場合は10秒ずつ様子を見ながら加熱して調整します。電子レンジの機種やごはんの冷凍状態によって加熱時間が変わるので、あくまでも目安として参考にしてみてください。

すのこのおかげでふっくら美味しく仕上がる！食卓にそのまま出せて楽◎

冷凍ごはんを解凍すると水分によってべちゃべちゃな仕上がりになり、ごはんの美味しさが損なわれてしまうことが多いですよね。ですが、こちらの容器は底にすのこが敷いてあるため、解凍時に出る余分な水分が下に落ちてくれます。

ラップなどで保存する時のようにごはんが水っぽくならず、まるで炊きたてのような「ふっくらとした粒立ちごはん」を再現できますよ◎

また、100均によくある薄型容器とは異なり、しっかりとした深さがあるのが特徴となっています。見た目もシンプルなので、温めてそのまま食卓に出し、茶碗代わりにして食べることが可能です。

冷凍→温める→食べるという流れがこの容器ひとつで完結！手洗い物が減り、家事の負担がぐっと軽くなります。

食洗機、食器乾燥機の使用は不可ですが、茶碗に移し替える作業を削減できるのは、かなり大きなメリットです。

ごはんをラップで包む手間に加え、解凍後の食感に満足できない…という方におすすめ！忙しい朝や疲れた夜、茶碗に移し替える手間さえ惜しい時の救世主になってくれること間違いなしです。

ダイソーで見つけた『すのこ付きごはん容器』。気になる方は、ぜひチェックしてみてくださいね！

※記事内の商品情報は筆者購入時点（2026年4月）です。店舗により在庫切れ、取り扱っていない場合があります。