日本マクドナルド（東京都新宿区）が、人気商品がお得になる「トクニナルド」キャンペーンを実施。第3弾として、4月22日から4週間限定で「チキンマックナゲット 15ピース（ソース3個付き）」を250円引きの特別価格490円（以下、税込み、通常価格740円〜）で販売します。

【画像】わわっ、キャラがいっぱい…！ コチラがサンリオキャラクターズ限定パッケージです！ かわいすぎる！！（7枚）

期間中は、2種類の新しい期間限定ソース「塩レモンタルタルソース」と「コク旨（うま）焼肉ソース」も登場。SNS上では「特別価格ありがたい！」「やったー来たー！」と喜ぶ声が上がっています。

期間限定の「塩レモンタルタルソース」は、さっぱりとしたレモンの風味にガーリックのうまみを加え、塩味がアクセントになったコクのある味わいのタルタルソース。隠し味にオニオンパウダーを加え、深みのある味わいに仕上げています。

「コク旨焼肉ソース」は、しょうゆとニンニク、ショウガの風味を効かせた、焼き肉のタレをイメージしたソース。ごま油の華やかな風味とコチュジャンがの味わいがうまみを引き出し、食欲をそそります。

ソースは、定番の「バーベキューソース」と「マスタードソース」を含めた全4種類から好みの3つを選べます。なお、追加のソースは1個50円〜で単品購入でき、「マックフライポテト」など、ほかの商品と合わせても楽しめます。

また、本キャンペーンでは、サンリオ（東京都品川区）の「サンリオキャラクターズ」とコラボ。「チキンマックナゲット15ピース」は、人気キャラクター「ハローキティ」「マイメロディ」「シナモロール」「ポムポムプリン」などが描かれた数量限定パッケージで提供されます。

SNS上では「めちゃかわいい」「パッケージがかわい過ぎて捨てられない」「箱だけ別で欲しい」との声が上がっています。

チキンマックナゲットの特別価格は、5月19日まで。2種の限定ソースは5月中旬（予定）まで。どちらも全国の店舗（一部店舗を除く）で実施、販売されます。期間限定ソースはなくなり次第終了となります。

