パンとエスプレッソと×ローソン新作！ご褒美級ベーカリーを堪能

表参道の人気ベーカリーカフェ発の味が、もっと身近に楽しめるチャンス♡ 日と々とが展開するパンとエスプレッソととローソンのコラボベーカリーが、2026年4月21日(火)より全国で登場します。カフェクオリティの味わいを手軽に楽しめるラインアップは、忙しい毎日をちょっと特別にしてくれるはず♪

カフェ気分を楽しめる贅沢パン

今回のコラボでは、人気ベーカリーの魅力をぎゅっと詰め込んだ3商品が登場。いずれも素材や味わいにこだわり、コンビニとは思えないクオリティに仕上がっています。

「パンとエスプレッソと しっとりフレンチトースト」203円(税込)は、生クリーム入りのフレンチ液がしっかり染み込み、卵と乳のコクを感じる優しい甘さが魅力。

しっとり食感で、朝食やおやつにぴったりの一品です。

「パンとエスプレッソと カフェラテクロワッサン」192円(税込)は、エスプレッソのほろ苦さが効いたコーヒークリームと、カフェラテ風ホイップをサンド。

甘さと苦みのバランスが絶妙で、大人のご褒美スイーツ感覚で楽しめます。

※沖縄エリアのローソンでは、商品仕様と価格が異なります。

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食事にも嬉しい本格系メニュー

しっかり食べたいときには「パンとエスプレッソと クロックムッシュ」257円(税込)がおすすめ。

チーズの香ばしい焼き目と、コクのあるホワイトソースが絶妙にマッチし、満足感のある味わいに仕上がっています。

カフェで味わうような本格的な軽食を、手軽に楽しめるのが嬉しいポイント。ランチや小腹満たしにもぴったりです。

※沖縄エリアのローソンでは、取り扱いがありません。

コラボだから叶う特別な味わい

今回のコラボは、人気ベーカリーの魅力とコンビニの手軽さが融合した特別な企画。忙しい日でも、ちょっとした贅沢気分を味わえるのが魅力です。

それぞれの商品は、味・食感・満足感のバランスにこだわって作られており、自宅でもカフェ気分を楽しめるのが嬉しいポイント。毎日の食事やおやつ時間を、少しだけ豊かにしてくれます♡

日常に小さなご褒美を♡

コンビニで気軽に手に入るのに、まるでカフェのような満足感を楽しめる今回のコラボ。甘い系から食事系まで揃っているので、その日の気分に合わせて選べるのも魅力です。

忙しい日常の中に、ほっと一息つける時間をプラスしてくれるはず♪ぜひお近くのローソンでチェックしてみてくださいね。