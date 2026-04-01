きょうのユーロドルは東京時間の安値からの買い戻しが続いており、１．１７ドル台後半まで戻している。先週は１．１８ドル台半ばまで上昇していたが、１．１７ドル台前半まで値を落とす場面も見られていた。



イラン情勢への不透明感は根強いものの、市場では悲観的な見方も後退し、ドル売りが続いている。そのような中でユーロドルは引き続き強気基調が続いている状況。ただ、１．１８ドルには慎重になっている模様。



過熱感を測るテクニカル指標であるＲＳＩは買われ過ぎの水準に接近し始めている中、１．１８ドルを上回って引ければ、２月１８日の高値１．１８５７ドルに向けた上昇余地が開ける可能性もある。



EUR/USD 1.1783 EUR/JPY 187.06 EUR/GBP 0.8706



MINKABU PRESS編集部 野沢卓美

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