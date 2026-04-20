東京ディズニーリゾートにて、東京ディズニーシー25周年を記念したグッズやフードスーベニアが2026年5月25日より登場します。

8つのテーマポートの異なる魅力や、25年間の歴史がつまった特別なアニバーサリーアイテム。

各テーマポートを巡り、世界で唯一の海をテーマにしたパークの魅力を再発見できるラインナップです。

東京ディズニーシー25周年グッズ

発売日：2026年5月25日(月)

販売店舗：

グッズ：東京ディズニーシー エンポーリオ

フードスーベニア：東京ディズニーシー ザンビーニ・ブラザーズ・リストランテ

※一部パーク内店舗の入店にスタンバイパスが必要になる場合があります。

東京ディズニーシー25周年を祝う、バラエティ豊かなグッズとフードスーベニアが展開されます。

8つのテーマポートの異なる魅力や歴史が表現された、特別なデザイン。

グッズやフードスーベニアを通して、新たな驚きと発見を楽しむことができます。

お土産にぴったりなお菓子や文具、パークで身につけたいアパレルグッズまで幅広く用意されています。

コレクションアイテムとしてもおすすめのぬいぐるみチャームやピンバッジも見逃せません。

バッグにつけたり、お部屋に飾ったりと、様々な楽しみ方ができるアイテムがそろっています。

友達や家族と一緒に、アニバーサリーイヤーの思い出を彩るグッズを身につけてパークを歩くのもおすすめです。

シールセット

価格：1,400円

8つのテーマポートがデザインされたシールセット。

手帳やノートをデコレーションするのにぴったりなアイテムです。

ボールペン〈サラサ〉セット

価格：2,200円

書き味の良さで人気のサラサボールペンがセットになって登場します。

お友達とのシェアにもおすすめです。

ポストカード 1

価格：350円

テーマポートの魅力が描かれたポストカード。

記念のメッセージを書いて送るのにも適しています。

ポストカード 2

価格：350円

メディテレーニアンハーバーデザイン、

ポストカード 3

価格：350円

アメリカンウォーターフロントデザイン、

ポストカード 4

価格：350円

ミステリアスアイランドデザイン、

ポストカード 5

価格：350円

ロストリバーデルタデザイン、

ポストカード 6

価格：350円

ファンタジースプリングスデザイン、

ポストカード 7

価格：350円

アラビアンコーストデザイン、

ポストカード 8

価格：350円

マーメイドラグーンデザイン、

ポストカード 9

価格：350円

ミステリアスアイランドデザイン。

ノート

価格：1,400円

東京ディズニーシーらしい衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスが描かれたB6サイズのノート。

学校やオフィスなど、普段使いしやすいステーショナリーです。

ピンバッジ

価格：1,900円

宝石をかかげた姿が印象的なミッキー、ミニーのピンバッジ。

ピンバッジセット

価格：11,000円

ディズニーシー・アクアスフィアの周りの月の満ち欠けをイメージしたデザイン。

8つのテーマポートをモチーフにした衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスのピンが飾られています。

チャームセット 1

価格：1,300円（1セット）

東京ディズニーシー8つのテーマポートのモチーフや衣装を着たミッキーマウスやミニーマウスがデザインされたチャームセット。

全8種類のうちどれか1セットが入っています。

チャームセット 2

価格：10,400円

全8種類がそろったチャームのセットもあります。

キーチェーン

価格：1,700円

ブルーのリボンが印象的なキーチェーン。

カチューシャホルダー

価格：1,700円

パーク内でカチューシャを持ち歩くのに便利なホルダー。

アニバーサリーデザインで、実用性と可愛さを兼ね備えています。

バッグチャームケース付

価格：1,600円

トリトンズ・キングダムの片隅で昼寝をするのが大好きな、東京ディズニーシー「スリーピーホエール・ショップ」のクジラをモチーフにしたバッグチャーム。

ぬいぐるみバッジ 1

価格：3,000円

アニバーサリーイヤーのジュビリーブルーをイメージしたジャケットを身にまとったミッキーのぬいぐるみバッジ。

バッグに付けて一緒にパークを巡りたくなるグッズです。

ぬいぐるみバッジ 2

価格：3,000円

東京ディズニーシーらしい衣装を着たミニーマウスのぬいぐるみバッジ。

ジュビリーブルーカラーのリボンなど25周年らしい衣装です。

ぬいぐるみチャーム 1

価格：2,600円

ころんとしたフォルムが愛らしいぬいぐるみチャーム。

各テーマポートをイメージした装いがポイントです。

メディテレーニアンハーバーのロマンティックな南ヨーロッパらしい衣装を着たミニーマウスのぬいぐるみチャーム。

ぬいぐるみチャーム 2

価格：2,600円

アメリカンウォーターフロントのノスタルジーあふれるニューヨークらしい衣装を着たミッキーマウスのぬいぐるみチャーム。

ぬいぐるみチャーム 3

価格：2,600円

ポートディスカバリーの時空を超えた未来のマリーナにぴったりな衣装を着たミッキーマウスのぬいぐるみチャーム。

ぬいぐるみチャーム 4

価格：2,600円

ロストリバーデルタの遺跡の発掘や冒険を楽しむのにぴったりな衣装を着たミニーマウスのぬいぐるみチャーム。

ぬいぐるみチャーム 5

価格：2,600円

ファンタジースプリングスの魔法の泉が導くディズニーファンタジーの世界らしい衣装を着たミッキーマウスのぬいぐるみチャーム。

ぬいぐるみチャーム 6

価格：2,600円

アラビアンコーストの魔法と神秘に包まれたアラビアンナイトの世界らしい衣装を着たミニーマウスのぬいぐるみチャーム。

ぬいぐるみチャーム 7

価格：2,600円

マーメイドラグーンの海底王国の世界にぴったりな衣装を着たミニーマウスのぬいぐるみチャーム。

ぬいぐるみチャーム 8

価格：2,600円

ミステリアスアイランドの秘密基地がある活火山のカルデラで研究するのにぴったりな衣装を着たミッキーマウスのぬいぐるみチャーム。

ステンレスボトル

価格：4,200円

東京ディズニーシー8つのテーマポートのモチーフや東京ディズニーシーらしい衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスが描かれたステンレスボトル。

日常の水分補給に便利な実用的なグッズです。

タンブラー

価格：3,200円

プロメテウス火山が蓋の上に乗ったタンブラー。

中央のストローはまるで火山が噴火しているかのよう。

タンブラーは、プロメテウス火山のカルデラ内部にある海の中をデザイン。

海底の深さを表すメモリやノーチラス号が探検をしている様子が描かれています。

クッション

価格：4,500円

東京ディズニーシーらしい衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスが描かれたクッション。

ソファやベッドに置くだけで、お部屋がパークの雰囲気に包まれます。

ティッシュボックスカバー

価格：3,600円

東京ディズニーシーに停泊している「S.S.コロンビア号」をモチーフにしたティッシュボックスカバー。

煙突からティッシュが取り出せます。

サシェ

価格：1,700円（1個）

全8種のうちどれか1つが入っているサシェ。

それぞれのテーマポートをイメージした、ぶどう畑の香り、キャラメルの香り、マリンの香り、トロピカルフルーツの香り、ローズの香り、ミッドナイトフラワーの香り、オーシャンバブルの香り、ムスクの香りです。

クローゼットや引き出しに入れて、優しい香りを楽しめます。

サシェセット

価格：13,600円

全種がそろったサシェのセットも販売。

ミニタオル

価格：1,300円

持ち歩きに便利なサイズ感のミニタオル。

デイリーユースしやすいデザインが魅力です。

Tシャツ

価格：S/M/L/LL 各3,200円、3L 3,500円

アニバーサリーイヤーを盛り上げるデザインのTシャツ。

サイズ展開が豊富なので、家族やお友達とお揃いで着こなせます。

背面のデザインもこだわりの仕上がり。

パークでのコーディネートの主役になるアパレルグッズです。

カチューシャ

価格：2,600円

25周年のお祝いにぴったりなブルーが基調のおしゃれなカチューシャ。

ハット

価格：3,600円

日差しよけにもなる、実用性の高いハット。

8つのテーマポートのさまざまなモチーフが描かれています☆

トートバッグ

価格：5,500円

東京ディズニーシーらしい衣装を着たミッキーマウスとミニーマウスが描かれたトートバッグ。

サイドはジュビリーブルーです。

ショルダーバッグ

価格：3,900円

優しいブルーの色合いが印象的なショルダーバッグ。

きんちゃくセット 1

価格：1,800円

東京ディズニーシーにあるテーマポートのモチーフや衣装を着たミッキーマウスが描かれたきんちゃく2枚セット。

裏面にもそれぞれ異なるアートが施されています。

お友達へのお土産として小分けにするのもおすすめです。

きんちゃくセット 2

価格：1,800円

東京ディズニーシーにあるテーマポートのモチーフや衣装を着たミニーマウスが描かれたきんちゃく2枚セット。

毎日の持ち歩きアイテムとして活躍します。

ショッピングバッグ

価格：4,300円

たくさんお土産を買った時にも安心な大容量のショッピングバッグ。

25周年の記念ロゴもプリントされています。

コンパクトに持ち運べます。

パスケース

価格：4,800円

交通系ICカードなどの収納に便利なパスケース。

大航海時代のフォートレスを拠点として活躍した探険家・冒険家学会S.E.A.の紋章がデザインされたパスケースです。

毎日の通勤や通学が楽しくなるようなアイテム。

プレゼントとしても喜ばれる仕上がりです。

キャンディー

価格：800円

記念デザインの缶に入ったキャンディー。

ライチ風味とクランベリー風味のキャンディーです。

チョコレート

価格：2,200円

ブック型の缶入りチョコレート。

砕いたビスケットが入ったコーヒー風味のチョコレートです。

チョコレートサンドクッキー

価格：1,500円

サクサクのクッキーでチョコレートをサンドしたスイーツ、ホワイトチョコレートサンドクッキー。

タルト

価格：2,400円

見た目も華やかなお土産用のタルト。

ラスク

価格：1,600円

サクッとした食感が後を引く美味しさのラスク。

ペペロンチーノ風味、キャラメルシュガー風味、カレー味のラスクが入っています。

スーベニアプレート

価格：対象のメニューにプラス900円

対象メニューに付けて持ち帰ることができるスーベニアプレート。

8つのテーマポートが描かれた、記念にふさわしいデザインです。

スーベニアカップ

価格：対象のメニューにプラス900円

対象のデザートと一緒に購入できるスーベニアカップ。

ぐるりと一周デザインが施されており、どこから見ても楽しめます。

スーベニアランチケース

価格：対象のメニューにプラス1,500円

対象のセットメニューにプラスして購入できるスーベニアランチケース。

お弁当や水筒を入れて持ち歩くのに便利なサイズ感です。

アニバーサリーのロゴやテーマポートのモチーフが散りばめられたデザイン。

毎日のランチタイムが待ち遠しくなるようなグッズです。

スーベニアタンブラーセット

価格：対象のメニューにプラス1,400円

対象のドリンクメニューに付けることができるスーベニアタンブラーセット。

ご自宅でのリラックスタイムやデスクワークのお供として活躍します☆

25年間の歴史と8つのテーマポートの魅力がたっぷりと詰まった記念グッズ＆スーベニアが5月25日より登場！

東京ディズニーリゾート「東京ディズニーシー25周年グッズ＆フードスーベニア」の紹介でした。

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