新木優子イメージのエバーカラー新作♡乱視でも叶うちゅるん盛れカラコン

ナチュラルに盛れるカラコンとして人気のエバーカラーから、ついに乱視対応タイプが登場♡待望の「エバーカラーワンデートーリック」は、デザイン性と機能性を両立し、乱視ユーザーでも快適におしゃれを楽しめる新アイテムです。毎日使いやすいカラー展開で、自然な透明感のある瞳を叶えます。

ナチュラルに盛れる人気カラー

今回の新作は、日常使いしやすい3色をラインアップ。「パールベージュ」はシリーズ人気No.1の王道カラーで、細フチが儚げな印象に。

「ひとめぼれの恋」は、ほんのりピンクが可愛らしく、透明感のある甘い瞳を演出。

「ナチュラルブラウン」は、柔らかな発色で自然にきゅるんと盛れる万能カラー。シーンを選ばず使えるデザインが魅力です。

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乱視でも快適な高機能設計

「エバーカラーワンデートーリック」は、フロントトーリックデザインを採用し、安定した視界をサポート。さらにプリズムバラスト構造によりレンズのズレを抑え、快適な装用感を実現しています。

紫外線カット機能や高保水のMPCポリマー配合で、長時間の使用でもうるおいをキープ。高度数-10.00まで対応し、幅広いニーズに応えます。

※装用感には個人差があります。

商品詳細

エバーカラーワンデートーリック



内容量：20枚入り

カラー：パールベージュ／ひとめぼれの恋／ナチュラルブラウン

発売日：2026年4月15日（水）より一部店舗にて先行発売

販売店舗：QUEENEYES各店、Loook各店、ドン・キホーテなど

※一部店舗において取り扱いがない場合がございます。

エバーカラーで理想の瞳へ♡

エバーカラーの乱視対応カラコンは、見た目の可愛さと快適さを両立した注目アイテム。これまでカラコン選びに悩んでいた方も、より自由におしゃれを楽しめるようになります。

毎日のメイクに自然に溶け込むデザインで、理想のちゅるんとした瞳を手に入れてみてください♪