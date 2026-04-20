新木優子イメージのエバーカラー新作♡乱視でも叶うちゅるん盛れカラコン
ナチュラルに盛れるカラコンとして人気のエバーカラーから、ついに乱視対応タイプが登場♡待望の「エバーカラーワンデートーリック」は、デザイン性と機能性を両立し、乱視ユーザーでも快適におしゃれを楽しめる新アイテムです。毎日使いやすいカラー展開で、自然な透明感のある瞳を叶えます。
ナチュラルに盛れる人気カラー
今回の新作は、日常使いしやすい3色をラインアップ。「パールベージュ」はシリーズ人気No.1の王道カラーで、細フチが儚げな印象に。
「ひとめぼれの恋」は、ほんのりピンクが可愛らしく、透明感のある甘い瞳を演出。
「ナチュラルブラウン」は、柔らかな発色で自然にきゅるんと盛れる万能カラー。シーンを選ばず使えるデザインが魅力です。
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乱視でも快適な高機能設計
「エバーカラーワンデートーリック」は、フロントトーリックデザインを採用し、安定した視界をサポート。さらにプリズムバラスト構造によりレンズのズレを抑え、快適な装用感を実現しています。
紫外線カット機能や高保水のMPCポリマー配合で、長時間の使用でもうるおいをキープ。高度数-10.00まで対応し、幅広いニーズに応えます。
※装用感には個人差があります。
商品詳細
エバーカラーワンデートーリック
内容量：20枚入り
カラー：パールベージュ／ひとめぼれの恋／ナチュラルブラウン
発売日：2026年4月15日（水）より一部店舗にて先行発売
販売店舗：QUEENEYES各店、Loook各店、ドン・キホーテなど
※一部店舗において取り扱いがない場合がございます。
エバーカラーで理想の瞳へ♡
エバーカラーの乱視対応カラコンは、見た目の可愛さと快適さを両立した注目アイテム。これまでカラコン選びに悩んでいた方も、より自由におしゃれを楽しめるようになります。
毎日のメイクに自然に溶け込むデザインで、理想のちゅるんとした瞳を手に入れてみてください♪