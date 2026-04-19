兄が入院して2週間離れて過ごした双子ちゃんが、再会する瞬間を捉えた動画がInstagramで話題になりました。動画に出てくるのは1歳の双子のお兄ちゃんと妹ちゃん。久しぶりに顔を合わせたふたりの微笑ましい様子に「天使の笑顔〜！」「絆がすごい」と反響が寄せられています。



【写真】お兄ちゃんが妹ちゃんのもとへと近寄ると、2人で…

退院して自宅に帰ってきたお兄ちゃん。リビングでお座りをしていると、パパに抱っこされてお昼寝から起きた妹ちゃんが入ってきました。すると、拍手をしながらニコニコの笑顔でお迎えするお兄ちゃん。



双子ちゃんはお互いのことをしっかり覚えていたようです。ふたりそろって、カメラを構えるママの方を見てニコッ！うれしそうな笑顔を見せます。



そしてパパの足を乗り越えて、妹ちゃんのもとへと近寄るお兄ちゃん。ゆっくりと自分の頭を妹ちゃんの頭に近付けて、「ごっつん」と頭を合わせます。まるでふたりだけの、再会の合図のよう…！



笑顔でママやパパを確認しながら、ふたりで何度か頭をごつんっとする双子ちゃん。微笑ましいやり取りも束の間、最後はお兄ちゃんが妹ちゃんの髪を引っ張ってしまい、妹ちゃんは泣いてしまったそう…！そんな姿に「双子の日常、再開（笑）」とママがテロップを添え、動画は締められました。



大変だけど『双子でよかったな』 双子育児についてママに話を聞いた

ふたりのママ（＠haruhina_twins_）に話を聞きました。



ーー双子ちゃんが離ればなれになったのは、今回が初めてでしょうか？



「入院中は子どもの面会禁止で、一度も会うことができず…。生まれてからずっと一緒で、一度も離れたことがなかったので、今回が初めての離ればなれでした」



ーー“ごっつん”は、ふたりのお決まりの行動ですか？



「生後6カ月頃に、たまに見かけましたが、普段あまり見ることはありません（笑）おもちゃの取り合いでケンカも多いのですが、退院後は以前よりも仲良く遊び、一緒に過ごす時間が増えたように感じています」



ーー双子ちゃんの再会の瞬間を見ていたときの、ママとパパのお気持ちを教えてください。



「普段はあまり、じっと見つめ合うことの少ないふたりが向き合っている姿を見て、本当は寂しかったのだろうなと思い、胸がぎゅっとなりました。また元気に戻ってきてくれて、本当によかったと心からほっとしましたし、みんなが健康に過ごせるのは本当に幸せなことだなぁと感じました。



何気なく一緒にいるだけではなく、ふたりにしか分からない双子ならではの世界や絆があるんだろうなぁと感じました。お腹の中にいるときからずっと一緒にいる存在は、本当に不思議で特別なのですね！」



ーー双子ちゃんの育児を振り返ってみて、いかがでしょうか？



「怒涛の1年でした…！最初は40mlのミルクを飲むのに1時間もかかったり、授乳が1時間おきだったり、授乳や夜泣きがエンドレスループで……。一睡もできない日々は、とても辛かったです。



離乳食も成長スピードが違うので、それぞれの形態を用意したり、外出時もベビーカーが大きくて授乳室のおむつ替えスペースに入れず、ひとりをおんぶして対応したりするなど、双子ならではの苦労もありました。



でも、それ以上にふたりが可愛くて！ふたりで顔を見合わせて笑い合っている姿を見ると、『双子でよかったな』と、1日に何度も思っています」



Instagram（＠haruhina_twins_）では、表情豊かで個性あふれる男女の双子ちゃんの、元気いっぱい可愛らしい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・ANNA）